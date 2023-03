Polícia faz buscas a suspeito de matar a namorada e carbonizar corpo em lareira em Porto Alegre

Homem é suspeito de matar a namorada em Porto Alegre — Foto: Arquivo Pessoal

Laila Vitoria, de 20 anos, era do Pará e estava em Porto Alegre. Segundo a polícia, homem usou uma faca e espadas para assassinar a companheira. Depois, ele ainda queimou parcialmente o corpo da vítima em uma lareira.

A Polícia Civil faz buscas a um homem suspeito de matar a namorada no bairro Lomba do Pinheiro, na zona leste de Porto Alegre. O crime ocorreu na madrugada de domingo (26). Laila Vitória, de 20 anos, era do Pará e estava na capital gaúcha com André Ávila, de 37 anos. Eles se conheceram pela internet.

Segundo a Polícia Civil, o homem usou uma faca e espadas para matar a companheira. Depois, ele ainda queimou parcialmente o corpo da vítima em uma lareira.

Em nota, o advogado Jean Maicon Kruse, que representa André, ”informa que o defendido não praticou os atos a ele imputados na forma que vem sendo estampado em alguns veículos de imprensa local”. A defesa acrescenta que ”nega com veemência que os fatos apurados nas investigações possuam motivações religiosas e ou que a jovem tenha sido mantida em cárcere privado”.

Nas redes sociais, André se apresenta como ”Victor Samedi”. Em um dos seus perfis na internet, o homem reúne 35 mil seguidores. Ele diz ser necromante e especialista em trabalhos de magia, como rituais de vingança e quebra de feitiços e demandas.

A delegada Cristiane Ramos, que investiga o feminicídio, afirma que o crime não tem relação com rituais religiosos.

”Embora a casa tenha toda aquela simbologia dessa religião, nós não verificamos nenhuma simbologia que nos leve a entender que é um tipo de ritual. O que a gente verifica é que estamos numa situação de violência de gênero relacionada ao ciúme, a uma relação que estava evoluindo com muitas brigas e muita agressividade”, diz a delegada.

Conforme os registros policiais, André Ávila tem antecedentes. Em 2007, ele foi condenado por triplo homicídio tentado.

Nota da defesa

A defesa do Srº ANDRÉ AVILA informa que o defendido não praticou os atos a ele imputados na forma que vem sendo estampado em alguns veículos de imprensa local. É necessário esclarecer que com extrema brevidade e no transcurso das investigações a defesa demonstrará a verdade real dos fatos.

Que o Sr° André, por sua defesa nega com veemência que os fatos apurados nas investigações possuam motivações religiosas e ou que a jovem tenha sido mantida em cárcere privado.

O mérito deverá ser analisado com a demanda de tempo e produção de provas, no sentido de se apurar os fatos, a falta de culpabilidade, incidência de ação e reação.

Que a defesa do assistido já manteve contato com a autoridade policial gaúcha para mediar a apresentação espontânea de seu cliente o qual se colocará imediatamente à disposição para colaborar e contribuir com a elucidação dos fatos e busca da verdade.

Esclarece ainda que qualquer cidadão brasileiro possui direito a ampla defesa e ao contraditório, não cabendo nesse momento nenhum juízo de valor ou pré-julgamento.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações de Arildo Palermo, RBS TV em 28/03/2023/10:48:05

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...