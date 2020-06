Paraenses casados há 73 anos contam segredo para serem eternos namorados em tempos de isolamento

Casamento rendeu 9 filhos, 13 netos e 7 bisnetos. Isolamento deixou o casal mais próximo e unido.

Silvio e Tereza Ribeiro vivem romance há 73 anos. Isolamento os deixou ainda mais unidos. — Foto: Arquivo pessoal.

Os paraenses aposentados Silvio e Tereza Ribeiro completaram 73 anos de casados esta semana em Belém. Ele, com 94 anos e ela, com 92, contaram ao G1 o segredo do amor em tempos de isolamento social: “Respeito e Paciência”.

Esse ano, as bodas não foram comemoradas com uma grande festa como a família gosta de fazer por causa do isolamento social e a celebração foi íntima, na casa onde moram com quatro das filhas e uma neta. Com o distanciamento dos amigos e passeios pela cidade suspensos, o casal está aproveitando mais tempo para ficar junto.

“Ela melhorou muito do Alzheimer depois do isolamento, está interagindo de maneira que não fazia mais, agora ela quer participar de tudo, por causa da companhia. O papai fica o dia inteiro do lado dela, ele gosta de música boa, fica ouvindo com ela o tempo todo”, conta a advogada Cydia Ribeiro, filha do casal.

Apreciador de uma boa música, o técnico em radiologia aposentado, que antes do isolamento adorava dar uma voltinha na feira para conversar com os amigos, dedica mais tempo ao romance. A filha conta que ele coloca música para ouvir ao lado da esposa, que é cadeirante.

“Namorei, casei e tô com ela até hoje. A conheci em 47 no bairro da Cremação. A beleza dela me chamou atenção, os pernões… Valeu a pena”, afirma Silvio.

Silvio conta ainda que o entrosamento entre o casal é fundamental para um casamento duradouro.

“O entrosamento entre o casal é importante, nem todo tempo são flores, tem momentos difíceis e é preciso uma conversa para dar solução, todo problema tem solução desde tratado com carinho. Respeito é o segredo, tendo respeito e mantendo relacionamento sem briga, vai muito longe”, garante o aposentado, que começou a namorar por cartas com a amada.

Silvio e Tereza se conheceram no bairro da Cremação, em Belém. —

“Eu tinha um pai muito rígido, dos antigos. Então, eu comecei a trabalhar e não tinha muito tempo para namorar, tinha dia marcado para ele me visitar e o papai sempre chegava com alguma coisa pra eu fazer na cozinha e não o encontrar”, lembra a funcionária pública aposentada.

Com a visão baixa por causa de uma catarata, ela revela que gosta das músicas que o marido coloca para eles ouvirem. “Ele põe música o tempo todo, só gosta de música boa, de Frank Sinatra”, diz.

Silvio e Tereza nunca se separaram e estão casados há 73 anos. —

Para ela, o segredo do relacionamento é a paciência. “Paciência e muita, toda paciência possível, sem a paciência nada se resolve. Quando ele se aborrecia com alguma coisa, deixava ele falar sozinho. Quando ele cansava de falar, desabafava, voltava tudo ao normal. Deixa falar… Fala sozinho e assim nós estamos”, conta Tereza, bem humorada.

Com paciência e respeito, Silvio e Tereza construíram uma grande família ao longo desses 73 anos: tiveram 9 filhos, 13 netos e 7 bisnetos.

Ela garante que o tempo não muda o sentimento, pelo contrário. “Continua o amor, não muda nada. Não foi prometido? Amo todos os filhos que temos, graças a Deus, amor nunca acaba, é eterno”, ressalta Tereza.

Por G1 PA — Belém

12/06/2020 06h21

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...