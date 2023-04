Paraguai vai às urnas neste domingo para eleger novo presidente

Montagem mostra os dois principais candidatos à presidência do Paraguai, Santiago Peña (esquerda) e Efrain Alegre (direita) — Foto: Luis Robayo/AFP

A disputa deve ser acirrada enter os candidatos à presidência Santiago Peña e Efraín Alegre. Também serão eleitos novos deputados e senadores.

A população paraguaia vai às urnas neste domingo (30) para eleger um novo presidente, deputados e senadores para o país. Diferentemente do Brasil, no Paraguai não há segundo turno e não é permitido reeleger candidatos.

Os principais temas da campanha deste ano foram a economia, a corrupção e o fim das relações diplomáticas de longo prazo com Taiwan em favor da China. Os principais candidatos à presidência são Santiago Peña, de 44 anos, economista do Partido Colorado e Efraín Alegre, de 60 anos, advogado do Concertación Nacional.

A nação agrícola de pouco menos de 7 milhões de pessoas irá às urnas para decidir entre Peña e Alegre, que lidera uma ampla coalizão de centro-esquerda e promete uma reformulação da política externa.

Disputa acirrada

As pesquisas veem uma disputa acirrada, até mesmo um empate técnico. O Partido Colorado, que atualmente está no governo, tem dominado a política paraguaia nos últimos 75 anos, mas as persistentes alegações de corrupção enfraqueceram o apoio ao partido.

Efraín Alegre, o candidato de oposição, prometeu diminuir a conta de luz, lançar mais reformas sociais e fazer reformas no Judiciário.

Santiago Peña, o economista que é candidato do partido de situação, prometeu uma reforma de leis trabalhistas e uma polícia mais presente.

“Nunca conversamos sobre política antes, porque uma vitória do Partido Colorado era um negócio fechado”, disse o bancário Gustavo Vera, de 40 anos. “Há um ar de mudança, o povo acordou.”

Partido Colorado

O Partido Colorado governa o país sem interrupção desde os anos 1950, exceto pela presidência de Fernando Lugo, de 2008-2012, que terminou em impeachment. Muitos eleitores dizem que é hora de algo novo.

A candidatura de Peña pode ser afetada por uma investigação de corrupção liderada pelos Estados Unidos contra Horacio Cartes, ex-presidente do Colorado que liderou o país de 2013 a 2018. Cartes, que nega as acusações, ainda dirige o partido e é o principal apoiador de Pena.

O atual presidente, Mario Abdo Benitez, não apoiou Peña com entusiasmo e chegou a dizer que Peña não é o melhor candidato.

Concertación Nacional

O partido de oposição perdeu por pouco as eleições de 2018, e neste ano colocou uma campanha mais competitiva na rua, disse Marcos Perez Talia, pesquisador de ciências políticas da Universidade de Valência.

“Agora a Concertación é um espaço mais amplo para as pessoas se reunirem e há mais chances de virar o voto”, disse ele.

No entanto, o partido Colorado mantém uma poderosa máquina de campanha eleitoral e base de apoio que remonta a gerações. Isso pode influenciar o resultado a seu favor, disse Marcello Lachi, um cientista político baseado no Paraguai.

Fonte: G1

