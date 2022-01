Parauapebas tem madrugada sangrenta com dois mortos e um baleado

Wesley Sales ainda tentou se defender, correndo para dentro de sua residência, mas logo foi alcançado. (Foto:Reprodução / Debate Carajás)

A polícia investiga se os crimes têm relação; a principal linha de investigação é acerto de contas

O que era para ser uma madrugada tranquila e silenciosa terminou com dois mortos e um baleado, nesta quarta-feira (19), no bairro Ipiranga, em Parauapebas, região sudeste do Pará. Uma das vítimas, e a primeira a ser morta, foi identificada como Osvaldo Crispin Corrêa Filho, de 57 anos. Ele foi morto enquanto dormia, no interior de sua residência, localizada na rua G13. Com informações do site Debate Carajás.

De acordo com testemunhas, dois suspeitos quebraram uma porta de vidro da casa, invadiram o local e mataram Osvaldo com um tiro na cabeça e outros dois na região torácica. Segundo a Polícia Militar, é possível que a vítima não tenha ouvido o barulho da invasão do imóvel.

Osvaldo foi morto a tiros enquanto dormia. (Foto:Reprodução / Debate Carajás)

Já na rua G3, Wesley Sales da Conceição e José Maria Frazão Castro estavam sentados, na porta de casa, quando foram surpreendidos por uma grande quantidade de tiros, disparados por um desconhecido. Eles correram para o interior do imóvel, mas Wesley Sales foi alcançado e assassinado com vários disparos. José Castro levou dois tiros, porém conseguiu sobreviver.

Osvaldo Filho tinha parentes no estado do Maranhão e em Belém. Ele era conhecido na área por fazer constantes festas em sua residência, regadas a vários tipos de drogas. A vítima tinha passagens pela polícia. O crime apresenta características de acerto de contas entre traficantes. A Polícia Civil investiga uma possível ligação entre os crimes, todavia nenhum suspeito pelo duplo homicídio foi preso.

Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML) para realização de exames cadavéricos. José Castro foi conduzido para um hospital de Parauapebas, onde recebeu atendimento médico. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Jornal Folha do Progresso em 20/01/2022/08:23:41

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...