Paraupebas-Assassino usa máscara do personagem ‘Coringa’ para matar adolescente no interior do PA

Por G1 PA — Belém 23/10/2019 20h34 Atualizado há 10 horas Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ainda de acordo com a Polícia, o adolescente possuía registros de atos infracionais semelhantes ao tráfico e uso de drogas. O caso foi registrado na Seccional do município. Um possível suspeito já foi identificado.

Segundo as investigações policiais, o suspeito teria feito referência à uma organização criminosa. As principais suspeitas sobre a motivação do crime apontam possíveis disputas de território para o crime de tráfico de drogas.

Testemunhas do crime disseram que o adolescente foi abordado por volta das 23h de terça, nas proximidades do residencial Alto Bonito. A vítima foi surpreendida pelos tiros disparados pelo suspeito que estava em uma moto.

Testemunhas disseram que o adolescente foi abordado por volta das 23h de terça, nas proximidades do residencial Alto Bonito. A Polícia já identificou um possível suspeito do caso.

You May Also Like