Parceria entre Ministério e Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo incentiva o empreendedorismo feminino

Secretaria-executiva do MMFDH, Tatiana Alvarenga, em assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre o Ministério e a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Foto: Clarice Castro / Ascom-MMFDH)

A iniciativa apoiará atividades empreendedoras de mulheres de baixa renda das regiões Norte e Nordeste do Brasil

Acordo de Cooperação Técnica (ACT) foi assinado, nesta quarta-feira (24), pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) – por meio da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres (SNPM) – e a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Firmada durante a instalação da Câmara Brasileira das Mulheres Empreendedoras do Comércio, em Brasília (DF), a iniciativa prevê o desenvolvimento de ações de promoção social e a oferta de cursos presenciais gratuitos de formação continuada, que serão executados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e Serviço Social do Comércio (Sesc).

Idealizados para meninas e mulheres a partir de 16 anos de idade residentes em áreas de vulnerabilidade social, inicialmente das capitais dos estados do Amazonas, Pará, Piauí, Acre e Maranhão, os cursos vão acolher ideias, capacitar e desenvolver competências para estimular o empreendedorismo e a gestão de negócios.

“Cursos como esses fizeram parte da minha formação profissional e, por isso, me sinto orgulhosa em contribuir, agora como representante do Ministério, na formação de milhares de mulheres sonhadoras e empreendedoras. Esse tipo de capacitação pode potencializar o nosso talento, é uma honra fazer parte desse momento”, celebra Tatiana Alvarenga, secretária-executiva do MMFDH, ao assinar o acordo.

O 2° vice-presidente e coordenador geral das Câmaras Brasileiras do Comércio e Serviços da CNC, Luiz Carlos Bohn, falou sobre o compromisso com a pauta ao firmar a parceria. “Hoje é um dia especial para nós, marca o reconhecimento da importância do empreendedorismo feminino para a economia brasileira. A CNC, por meio dos serviços prestados pelo Sesc e Senac, visa melhorar a empregabilidade, a independência e o protagonismo das mulheres brasileiras”, reforçou.

A empreendedora individual Mércia Moura participou do evento como convidada e falou sobre sua experiência na área têxtil e de moda. “Sou de Pernambuco, emprego dezenas de mulheres, e posso confirmar a revolução que o empreendedorismo faz na nossa vida. Minha marca é conhecida nacionalmente e, em breve, irei para Londres expor as peças e fechar parcerias. Iniciativas como a que estamos presenciando hoje são realmente transformadoras – e eu sou prova disso!”, orgulha-se.

Também representando o MMFDH, marcaram presença a diretora do Departamento de Políticas de Autonomia Econômica e Relações Sociais, Fernanda Marsaro, e a secretária adjunta de Políticas para as Mulheres, Josiane Paiva. Destacam-se também as participações de membros da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio) de diversos estados, representantes do Sebrae Nacional, de diversos bancos e de mulheres microempreendedoras individuais.

Plano de trabalho

Com vigência até 31 de dezembro de 2022, com possibilidade de prorrogação, o ACT já define um plano de ação para todos os participantes do acordo. Entre as obrigações do MMFDH estão sensibilizar, mobilizar, convidar e selecionar as mulheres beneficiárias junto à Casa da Mulher Brasileira – ou outro organismo público dos estados, bem como incentivar a participação e o engajamento para que as mulheres permaneçam até o fim dos cursos, para garantir 100% de aproveitamento do conteúdo.

