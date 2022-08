Rony faz gol de placa no Maraca e Palmeiras empata com o Flu

Rony marca gol antológico no Maracanã, diante do Fluminense.(Foto: | Cezar Grecco/Palmeiras)

O Palmeiras segue a cada semana encurtando os passos para segurar de vez o troféu de campeão brasileiro de futebol masculino da temporada 2022. Neste sábado (27), no Rio de Janeiro, o Verdão empatou por 1 a 1 com o Fluminense e assim segue invicto como visitante no Brasileirão – 7 vitórias e 5 empates. Mas o detalhe mais importante do jogo foi o golaço que Rony marcou.

Rony brilha, faz gol de bicicleta e Palmeiras se destaca na Libertadores

Rony marcou um gol antológico de bicicleta no Maracanã. Algo que Pelé até fez com muita perfeição em 1969, na vitória do Peixe sobre o Corinthians, no Morumbi, porém no Maraca, em 1965, esse sonho ele não conseguiu realizar. Entretanto, a estrela do paraense voltou a brilhar. Na noite deste sábado, com apenas 7 minutos de partida, após cruzamento de Dudu, a bola de Rony lindamente estufou as redes.

No entanto, o Palmeiras não aproveitou o bom momento e a moral elevada pelo gol para ampliar o placar. E levou o empate ainda no primeiro tempo. Em jogada de escanteio na direita, Manoel subiu mais alto para empatar o jogo, aos 38. O Verdão foi salvo no segundo tempo, pois duas finalizações de Cano, do Fluminense, pararam na trave.

Com o resultado, o Palmeiras segue na liderança do Brasileirão e com uma boa “gordura”. O Verdão tem 50 pontos, mantendo 8 de vantagem para o Fluminense, 2º colocado. Flamengo, atualmente com 40, Corinthians atualmente com 39, podem passar o Tricolor carioca ao final desta 24ª rodada. O Verdão volta a campo na terça-feira, pela partida de ida das semifinais da Libertadores, quando enfrenta o Athletico-PR, às 21h30, na Arena da Baixada.

Rony pelo Palmeiras: 146 jogos

42 gols

16 assistências Na atual temporada:

48 jogos – 19 gols – 3 assistências pic.twitter.com/xaXx5rLC3S — Goleada Info (@goleada_info) August 27, 2022

