Páscoa do Hospital Regional de Santarém tem festa, música, presentes e muito chocolate

Em parceria com voluntários e grupo Amigos dos Anjos de Deus, HRBA proporcionou um momento especial para os pequenos pacientes

“Gosto muito de chocolate! Fiquei feliz!”. A comemoração é da pequena Ágatha Nicole Gasparin, de 6 anos, paciente do Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr. Waldemar Penna (HRBA), em Santarém, no oeste do Pará, desde 2019. Na última quarta-feira, 27, ela foi uma das crianças presenteadas com um ovo de Páscoa, que trouxe muita alegria para ela e toda a família.

“A gente já passou por muita coisa aqui no hospital e hoje trazê-la para comemorar, para a festa da Páscoa, a gente só consegue agradecer muito a Deus e a todos os que nos ajudaram. É muito importante um momento como esse, as crianças se alegram e ficam naquela expectativa. Elas ficam felizes de ter pessoas fazendo isso por ela”, afirmou a mãe da Ágatha, Silvana Gasparin.

Cerca de 50 crianças participaram da festa de Páscoa do HRBA, que foi realizada na Maloca da unidade, todas pacientes que fazem tratamento no HRBA. A celebração foi possível graças a uma parceria com o projeto voluntário Amigos dos Anjos de Deus, que dá apoio aos pequenos em tratamento oncológico e de doenças crônicas e às famílias desses pacientes.

O evento contou com muita música com a participação do Ministério Jovem Levitas da Igreja Adventista do Sétimo Dia e o artista Narciso Frazão; com o momento de oração e fé; e, claro, com muito chocolate! Uma voluntária se vestiu de “Coelha da Páscoa” para animar a festa e fazer a entrega dos presentes para as crianças.

“O nosso projeto tem dez anos e este ano conseguimos trazer a Páscoa, o renascimento de Jesus, para dentro do hospital. A gente só tem a agradecer a Deus e a todos os voluntários por esse momento. A gente visa o amor, a alegria e a solidariedade. E eu acredito que momentos como esse fazem muita diferença para os pacientes e familiares. Eu estou muito feliz. De verdade. É um momento muito especial na vida de cada voluntário, com muita gratidão por ver o sorriso das crianças”, disse, emocionada, a coordenadora do projeto Amigos dos Anjos de Deus, Aldenora Andrade.

Além dos chocolates, as famílias também receberam kits de higiene. Tudo foi doado por instituições, empresas e pessoas voluntárias. Uma delas foi a Polícia Civil do Pará, que pelo segundo ano consecutivo participou da ação de Páscoa no HRBA.

“É um projeto lindo, com o propósito maravilhoso de ajudar crianças que passam por momentos difíceis por conta do tratamento. O nosso trabalho é trazer a polícia mais para perto e proporcionar momentos de alegria, emoção e felicidade para que essas crianças tenham cada vez mais esperança. Quando a gente entra aqui, a gente já se emociona. São crianças tão fortes, tão corajosas. E dispostas a enfrentar dificuldades. É uma lição para nós”, destacou a delegada Raíssa Beleboni.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Os pacientes internados na pediatria do hospital também receberam os ovos de Páscoa durante a ação.

Mais doação – Outro grupo de empresários voluntários também se uniu para comprar doces e fazer a entrega para os pacientes internados na Clínica Pediátrica, UTI Pediátrica e também para as crianças que fazem tratamento no setor de oncologia do HRBA.

Eles visitaram os pacientes e familiares e também tornaram a Páscoa dos pequenos mais especial.

“A gente não poderia deixar essa data passar em branco. Trouxemos o símbolo do coelho, os chocolates, além de mensagens bíblicas que remetem ao renascimento. E uma ação de humanização como essa muda o ambiente hospitalar. Nosso objetivo é trazer sorrisos para as crianças e as famílias. Desejamos a todos uma feliz Páscoa!”, concluiu o supervisor de humanização do HRBA, Douglas Caldeira.

Serviço: O HRBA é referência em média e alta complexidade para uma população de 1,4 milhão de pessoas residentes em 29 municípios, e presta serviço 100% referenciado, atendendo à demanda originária da Central de Regulação do Estado.

A unidade pertence ao Governo do Pará, sendo administrada pelo Instituto Social Mais Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), e fica localizada na Avenida Sérgio Henn, nº 1100, bairro Diamantino, em Santarém.

Fonte: Texto de Ascom / HRBA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/03/2024/07:16:46

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...