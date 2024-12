Passageira é encontrada morta dentro de banheiro no aeroporto de Fortaleza

A equipe médica do aeroporto realizou os procedimentos de reanimação, porém, sem sucesso. — Foto: Reprodução

A mulher de 66 anos foi encontrada neste sábado (7). Ainda não há informações sobre a causa da morte, mas no corpo não há sinais de violência.

Uma mulher de 66 anos foi encontrada morta neste sábado (7) dentro de um banheiro do Aeroporto Internacional de Fortaleza Pinto Martins. Não há sinais de violência.

De acordo com a Fortaleza Airport, empresa que administra o aeroporto, a passageira veio de Brasília e desembarcou na capital cearense, mas faleceu no aeroporto.

“A equipe médica do aeroporto realizou os procedimentos de reanimação, porém, sem sucesso. A Perícia Forense foi acionada para os devidos procedimentos.”, disse a administradora.

Já a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS/CE) disse que a Polícia Civil investiga o caso. Ainda não há informações sobre a causa da morte.

“Somente após laudo da Pefoce será possível confirmar a causa da morte. O caso está a cargo do 25° Distrito Policial (DP).”, informou o órgão.

Fonte: Gabriela Feitosa, g1 CE e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/12/2024/14:12:43

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...