Com incremento de 7%, Aeroporto Internacional de Belém espera receber 707 mil passageiros na alta temporada

Foto: Reprodução | Para atender a demanda de viajantes no período, cerca de 127 voos extras devem ser realizados entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025

Sob a gestão da Norte da Amazônia Airports (NOA), o Aeroporto Internacional de Belém se prepara para uma alta temporada com aumento na movimentação de passageiros. Com aproximadamente 5.400 voos programados, a expectativa é de que cerca de 707 mil viajantes embarquem e desembarquem entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025 no principal terminal aéreo da região norte do país. O fluxo representa crescimento de 7% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Além das operações regulares para 22 destinos nacionais e 4 internacionais, a Azul Linhas Aéreas prevê a inclusão de 127 voos extras para atender à alta demanda durante a temporada que compreende as festividades de fim de ano e férias escolares.

Entre 3 de dezembro de 2024 e 31 de janeiro de 2025, estão programadas 57 operações adicionais para Manaus (AM), 26 para Fortaleza (CE), 22 para Belo Horizonte (MG), 16 para Santarém (PA), 4 para Macapá (AP) e 2 voos extras para Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. Os bilhetes podem ser adquiridos diretamente pelos canais de venda da companhia aérea.

De acordo com Marco Antônio Migliorini, diretor-presidente da NOA, o Aeroporto Internacional de Belém está cada vez mais preparado para impulsionar o turismo na região norte. “O Aeroporto Internacional de Belém desempenha papel estratégico para o desenvolvimento e a mobilidade da região. Desde que assumimos sua gestão, temos implementado melhorias significativas para oferecer mais comodidade e segurança aos viajantes. Neste semestre, demos início à execução da fase I-B da concessão, que contempla a modernização completa do aeroporto. Com isso, será possível ampliar a capacidade de atendimento, otimizar o fluxo de passageiros, melhorar o conforto térmico, diversificar as opções comerciais e criar espaços ainda mais seguros e confortáveis”, afirma Migliorini.

Entre os destinos nacionais mais procurados pelos viajantes, destacam-se, respectivamente, São Paulo (SP), Brasília (DF), Macapá (AP), Manaus (AM) e Belo Horizonte (MG). Já nos internacionais, figuram as cidades de Lisboa (Portugal), Fort Lauderdale (EUA) e Paramaribo (Suriname).

OPERAÇÕES

Atualmente, o Aeroporto Internacional de Belém – Val-de-Cans atende voos regulares para os seguintes destinos:

Sudeste e Centro-Oeste:

Brasília (DF)

Belo Horizonte (MG)

Rio de Janeiro (RJ)

São Paulo (SP)

Campinas (SP)

Nordeste:

Recife (PE)

Natal (RN)

Fortaleza (CE)

São Luiz (MA)

Norte:

Boa Vista (RR)

Manaus (AM)

Macapá (AP)

Santarém (PA)

Altamira (PA)

Monte Dourado (PA)

Porto de Moz (PA)

Carajás (PA)

Marabá (PA)

Breves (PA)

Paragominas (PA)

Tucuruí (PA)

Salinópolis (PA)

Internacionais:

Paramaribo (Suriname)

Caiena (Guiana Francesa)

Fort Lauderdale (EUA)

Lisboa (Portugal)

Sobre a Norte da Amazônia Airports (NOA)

A Norte da Amazônia Airports (NOA), uma empresa marcada pelo DNA de liderança e eficiência da Dix Empreendimentos e da Socicam, é responsável pela operação dos aeroportos internacionais de Belém-PA e de Macapá-AP.

Fonte: MOV Comunicação Integrada e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/12/2024/13:00:55

