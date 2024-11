Donos de funerária admitem culpa por ‘abuso’ de 190 corpos nos EUA

Foto: Reprodução | O crime foi descoberto em 2023, mas a dupla foi levada a julgamento na sexta-feira (22).

Os donos de uma casa funerária se declararam culpados por abuso de corpos após fingirem cremações e manterem 190 cadáveres em um quarto sem refrigeração adequada no Colorado.

Jon e Carie Hallford, donos da Return to Nature Funeral Home, davam concreto seco às famílias dos mortos no lugar de cinzas. O crime foi descoberto em 2023, mas a dupla foi levada a julgamento na sexta-feira (22).

Mau cheiro fez com que vizinhos desconfiassem do casal e buscassem a polícia. Os 190 corpos em estado avançado de decomposição foram descobertos em um prédio de Colorado Springs após a denúncia.

A maioria dos corpos precisou ser identificada por DNA devido ao avançado estado de decomposição. Alguns deles estavam tomados por insetos e o ambiente foi considerado tóxico por conta do acúmulo de gazes de putrefação no local.

Casal disse que era culpado por receber US$ 900 mil (equivalente a R$ 5,2 milhões) para serviços funerários que não foram realizados. Parte do dinheiro vinha das famílias dos enlutados e outra porcentagem dos fundos de auxílio da pandemia da covid-19.

Dinheiro das famílias enlutadas foi usado para comprar uma máquina de lipo HD [uma técnica de lipoaspiração de alta definição], carros e passagens para Las Vegas e Califórnia.

Segundo a polícia, a dupla também comprou US$ 31 mil (equivalente a R$ 179 mil) em criptomoedas.

Sentença do casal será recebida em 2025. A expectativa, segundo o canal CBS News, é de que a sentença federal da dupla seja dada em março, e a estadual em 18 de abril.

