Passageiro morre e avião tem que fazer pouso de emergência

Azul não informou a causa da morte e nem o nome do passageiro (Foto:Reprodução / TV Gazeta)

Um voo da Azul que saiu de Porto Alegre (RS) com destino a Recife (PE) teve de fazer um pouso de emergência no Aeroporto de Vitória (ES), na madrugada desta quinta-feira (13). Um passageiro passou mal e morreu durante a viagem. As informações são do G1 Espírito Santo.

A Zurich Airport Brasil, que administra o aeroporto da capital capixaba, informou que a aeronave tocou o solo de Vitória por volta de 0h43, já com equipes de socorro à espera dela.

Alguns passageiros chegaram a passar mal quando receberam a notícia, precisando ser socorridos por equipes médicas e do Corpo de Bombeiros.

“O Aeroporto de Vitória foi demandado pela Torre de Controle sobre o voo AD2736, com origem do Aeroporto de Porto Alegre com destino ao Aeroporto de Recife. A aeronave necessitava alternar no Aeroporto de Vitória para atendimento de um passageiro com necessidade médica. A partir da informação, a equipe do serviço 24h de emergência do aeroporto imediatamente se colocou de prontidão para aguardar a aeronave e prestar o primeiro atendimento à vítima. A equipe confirmou o óbito do passageiro e acionou o Serviço de Verificação de Óbito (SVO) da Polícia Civil, que compareceu ao aeroporto para realizar o procedimento de remoção”, diz parte da nota da Zurich Airport Brasil.

A Azul informou que o passageiro chegou a receber os primeiros atendimentos, mas não resistiu. A companhia lamentou o ocorrido e destacou que está prestando toda a assistência necessária aos familiares. A companhia aérea não informou a causa da morte e nem o nome do passageiro.

