Passagens para viagens intermunicipais têm alta de preço para o Verão 2020 no PA

(Foto:Reprodução) – Partidas do Terminal Rodoviário de Belém estão suspensas. Com isso, as viagens estão sendo feitas do Terminal de Ananindeua.

Com a chegada do mês de julho e do verão amazônico, a expectiva é que aumente a procura pelos balneários do interior do Pará, mesmo com a pandemia. Mas, quem for viajar vai encontrar as passagens intermunicipais e interestaduais mais caras, segundo o Dieese Pará.

Por causa de um decreto do município de Belém, as partidas do Terminal Rodoviário estão suspensas. Com isso, as viagens em ônibus estão sendo feitas do Terminal de Ananindeua, assim como grande parte das vendas de passagens para os vários locais de veraneio.

Segundo acompanhamento feito pelo Dieese, os aumentos foram quase generalizados em relação ao mesmo período do ano passado. O transporte rodoviário intermunicipal está mais caro em 4,60%, já o transporte rodoviário interestadual está mais caro em torno de 5% em relação a igual período do ano passado.

No caso especifico da linha urbana para Mosqueiro, gerenciada pela Prefeitura de Belém, as passagens para este início de veraneio 2020 estão sem reajustes. O valor da passagem é de R$ 5,80 (passagem urbana) e R$ 12 a linha intermunicipal.

Quem vai pegar a estrada também vai pagar mais caro. O litro da gasolina está sendo comercializado nos postos da capital a R$ 4,128, em média; já o litro do óleo diesel está custando, em média, R$ 3,378. O litro do etanol está custando, em média, R$ 3,737.

Veja os preços das passagens para os principais municípios neste início de veraneio:

Bragança: R$ 45;

Cametá: R$ 62 (com a travessia);

Capanema: R$ 37;

Castanhal: R$ 15,85;

Colares: R$ 25,50;

Curuçá: R$ 31,50;

Marudá: R$ 37;

Marabá: R$ 90;

Salinas: R$ 47,50;

São Caetano de Odivelas: R$ 27;

Tucuruí: R$ 100 (Diurno) e R$ 103 (Noturno);

Vigia: R$ 23,50.

