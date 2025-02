Pastor é preso suspeito de estuprar 6 meninas após convites à piscina

(Foto: Ilustração) – Segundo a polícia, o suspeito usava a reputação de pastor para ganhar confiança. Três vítimas são sobrinhas, e as demais, vizinhas

Um pastor, de 65 anos, foi preso por suspeitas de estuprar pelo menos seis meninas que visitavam a casa dele, na Serra, Grande Vitória (ES). As informações foram divulgadas pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) nesta quinta-feira (30/1).

“A denúncia começou quando uma das vítimas, durante a terapia, conseguiu revelar o abuso sexual que sofreu na infância. Ela revelou para uma pessoa que contatou que outras crianças poderiam ter sido vítimas. […] E verificaram que todas as amiguinhas também tinham sido abusadas por ele”, contou a delegada Thaís Cruz, da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

À época, as vítimas identificadas tinham entre 6 e 12 anos. Segundo a polícia, o homem ganhava a confiança da vizinhança utilizando o título de pastor.

Além disso, as investigações acreditam que as outras vítimas possam ter sido abusadas, já que o homem utilizava a reputação de fiel. Ele foi preso na última segunda-feira (27/1).

Ainda segundo a delegada, o suspeito, enquanto estava sendo encaminhado para a delegacia, percorreu todo o trajeto cantando louvor dentro da viatura. O pastor negou as acusações e, durante as investigações, a esposa não demonstrava indícios de que o suspeito cometesse os crimes.

“Ele negou, falou que não sabe o motivo e que ia cair por terra essa acusação, por ele ser religioso. Inclusive, no deslocamento da casa dele até a delegacia, ele veio orando e cantando a Deus, falando que Deus ia tirá-lo dessa acusação. E falou que, se elas fizeram, foi entre elas, não teve a participação dele”, contou Thais.

