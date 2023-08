Lula se reúne com comandantes das Forças Armadas em meio a avanço da PF em investigações que envolvem militares

Presidente Lula passa a tropa em revista ao chegar ao Comando da Marinha — Foto: Cristiano Mariz/O Globo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica na tarde de sábado no Palácio da Alvorada.

Em um encontro fora da agenda, Lula ouviu do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro e dos comandantes o compromisso de que as três Forças estão identificando nomes que tenham cometido eventuais irregularidades durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Mucio frisou que não quer tratar a todos como suspeitos, mas que serão tomadas providências com aqueles que tiverem cometido irregularidades.

Os comandantes do Exército, general Tomás Paiva; da Marinha, almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen, e da Aeronáutica; o tenente-brigadeiro de ar Marcelo Kanitz Damasceno, levaram a Lula a mensagem de que, interessa às Forças que os fatos sejam esclarecidos e as condutas sejam individualizadas .

O encontro ocorre em meio aos avanços da investigação da Polícia Federal sobre suposto esquema de venda de presentes dados ao Estado brasileiro que engrossou a lista de militares que ocuparam cargos no governo anterior e hoje são investigados, totalizando 18.

Entre os quais, o general do Exército Mauro César Lourena Cid, pai do ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Ex-integrante do Alto Comando do Exército, Lourena Cid era um dos nomes mais prestigiados entre as forças.

O GLOBO apurou que Lula reiterou sua confiança nos comandantes das Forças. O presidente também reforçou a disposição em viabilizar investimentos em Defesa. Em mais de uma hora de conversa, trataram também sobre investimentos do PAC na Defesa.

Lançado há dez dias, o plano de investimento reservou R$ 53 bilhões ao setor e contemplou quatro programas estratégicos do Exército, quatro da Marinha e seis da Aeronáutica.

A reunião com Lula ocorreu a pedido do ministro devido a incompatibilidade de agendas entre o presidente, o ministro e o comandante do Exército nas próximas semanas. Lula embarcou no começo da noite deste domingo para a África, para a cúpula dos Brics, e retorna apenas no dia 28, após passar por Angola e São Tomé e Príncipe.

Na data em que o presidente volta ao Brasil, Múcio viajará para Peru, Colômbia e Venezuela ao lado do comandante militar da Amazônia, general Ricardo Augusto Ferreira Costa Neves para tratar de temas ligados a fronteira do Brasil com esses países. No mesmo período, o comandante do Exército, general Tomás Paiva, vai a Índia em encontro com a Força daquele país.

Desde janeiro, o Planalto tem buscado reduzir tensões com militares. O movimento conduzido por Lula e Múcio, já contou com almoços do presidente no Exército, na Marinha e na Aeronáutica, apresentações de demandas e projetos específicos de cada Força, encontros dos comandantes com Lula no Palácio do Planalto, além do compromisso de Lula em investir em programas estratégicos da área de Defesa, a ponto dos setor virar um dos eixos de investimento do Novo PAC.

Fonte: O GLOBO/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/08/2023/05:25:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...