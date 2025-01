Patrícia Poeta vai apresentar ‘Encontro’ ao vivo do Pará; local ainda não foi definido

Patrícia Poeta confirmou uma novidade ao público do Pará (Webert Benicio)

A apresentadora e jornalista Patrícia Poeta será Musa da Grande Rio, que neste ano homenageia o Pará

Em entrevista ao jornalista Juan Filder, durante ensaio da Escola de Samba Grande Rio, neste domingo, 19, a apresentadora Patrícia Poeta revelou que vai apresentar uma edição do programa “Encontro”, ao vivo, diretamente do Pará. Segundo a jornalista da TV Globo, ainda não foram definidos local e data, mas já está confirmado que será neste ano. Além de apresentadora do programa, Poeta será Musa da Grande Rio durante o desfile deste ano, que traz o enredo “Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós”, homenageando a cultura afro-amazônica.

“Nesse vou fazer um ‘Encontro’ ao vivo direto do Pará. Já vou dar esse spoiler para você!”, disse Patrícia Poeta a Juan Filder. Ela também falou sobre as sensações de participar de um ensaio da escola. “É maneiríssimo! Estou muito ansiosa. Nem dormi essa noite, vou te contar em segredo. Mas tô muito feliz. Tô perto da comunidade, que é uma coisa que eu amo. Agora é se divertir, é dançar, é aproveitar”, afirmou.

