Paysandu conquista o pentacampeonato da Copa Verde; relembre todos os títulos

(Foto: Jorge Luis Totti / Paysandu) – O EPOL traz todos os títulos do Paysandu da competição regional.

Mais uma edição da Copa Verde chegou ao fim. A 12ª edição da competição foi decidida nessa quarta-feira, 23, entre Goiás e Paysandu.

O Paysandu conquistou mais uma taça da competição regional, a quinta do clube, ao vencer o Goiás nos pênaltis.

Você lembra de todos os títulos do Papão na Copa Verde? O Estado do Pará On-line (EPOL) traz um compilado das conquistas do clube na competição. Veja:

A primeira conquista do Paysandu veio em 2016, quando o Papão passou por Águia de Marabá — jogo que acabou sendo desconsiderado por conta da eliminação da equipe marabaense, que escalou um jogador irregular —, Fast Clube, Rio Branco, Remo e Gama. Veja as partidas:

09/03 – Águia 0 x 1 Paysandu – Zinho Oliveira

24/03 – Fast Clube 1 x 1 Paysandu – Arena da Amazônia

27/03 – Paysandu 3 x 0 Fast Clube – Curuzu

07/04 – Paysandu 1 x 0 Rio Branco – Curuzu

14/04 – Rio Branco 2 x 5 Paysandu – Arena da Floresta

20/04 – Paysandu 2 x 1 Remo – Mangueirão

23/04 – Remo 2 x 4 Paysandu – Mangueirão

03/05 – Paysandu 2 x 0 Gama – Mangueirão

10/05 – Gama 2 x 1 Paysandu – Bezerrão

O bicampeonato veio em 2018, quando o Papão passou por Interporto, Santos-AP, Manaus e decidiu o título contra o Atlético-ES. Essa foi a única conquista do clube com vitória em casa na final. Veja as partidas:

09/02 – Interporto 0 x 0 Paysandu – General Sampaio

20/02 – Paysandu 4 x 0 Interporto – Curuzu

08/03 – Santos-AP 2 x 3 Paysandu – Zerão

15/03 – Paysandu 4 x 2 Santos-AP – Curuzu

27/03 – Paysandu 2 x 1 Manaus – Curuzu

11/04 – Manaus 1 x 2 Paysandu – Arena da Amazônia

25/04 – Atlético-ES 0 x 2 Paysandu – Kleber Andrade

16/05 – Paysandu 1 x 1 Atlético-ES – Mangueirão

Após três anos de jejum e com um vice-campeonato em 2019, quando perdeu para o Cuiabá, o Paysandu voltou a conquistar a Copa Verde em 2022. Para garantir o tricampeonato, o Papão passou por Humaitá, Tocantinópolis, São Raimundo-AM e Vila Nova. Veja os confrontos:

29/10 – Paysandu 3 x 0 Humaitá – Curuzu

01/11 – Paysandu 2 x 0 Tocantinópolis – Curuzu

08/11 – São Raimundo-AM 2 x 2 Paysandu – Arena da Amazônia

12/11 – Paysandu 3 x 0 São Raimundo-AM – Curuzu

15/11 – Paysandu 0 x 0 Vila Nova – Curuzu

19/11 – Vila Nova 1 x 1 Paysandu – Serra Dourada (Paysandu venceu nos pênaltis por 4 a 3).

Para conquistar o quarto título da competição, o Papão passou por Rio Branco, Manaus, Remo e, novamente, Vila Nova. Na edição de 2024, o Paysandu venceu o Vila Nova por 10 a 0 no agregado e garantiu o tetracampeonato. Veja os confrontos:

06/03 – Paysandu 3 x 0 Rio Branco – Curuzu

21/03 – Manaus 1 x 0 Paysandu – Arena da Amazônia

24/03 – Paysandu 4 x 1 Manaus – Curuzu

03/04 – Paysandu 0 x 0 Remo – Mangueirão

10/04 – Remo 1 x 1 Paysandu – Mangueirão (Paysandu venceu nos pênaltis por 4 x 3).

22/05 – Paysandu 6 x 0 Vila Nova – Curuzu

29/05 – Vila Nova 0 x 4 Paysandu – Olímpico Pedro Ludovico

Na edição atual, o Papão conquistou seu pentacampeonato. Para isso, passou por Porto Velho, Manaus, São Raimundo-RR e decidiu o título contra o Goiás. Veja os confrontos:

05/02 – Paysandu 1 x 1 Porto Velho – Curuzu (Paysandu passou nos pênaltis pelo placar de 5 a 4).

13/02 – Paysandu 0 x 0 Manaus – Curuzu

26/02 – Manaus 1 x 4 Paysandu – Arena da Amazônia

12/03 – São Raimundo-RR 2 x 2 Paysandu – Ribeirão

19/03 – Paysandu 3 x 0 São Raimundo-RR – Mangueirão

09/04 – Paysandu 0 x 0 Goiás – Mangueirão

23/04 – Goiás 1 x 1 Paysandu – Serra Dourada (Paysandu campeão nos pênaltis pelo placar de 5 a 4).

Além de conquistar cinco títulos, o Paysandu é o maior recordista em finais da competição. Durante 12 edições, o Papão chegou nas finais de 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024, 2025.

Na Copa Verde, o Paysandu possui 82 jogos, 43 vitórias, 28 empates e 11 derrotas. O Papão marcou 153 gols e sofreu 67.

Fonte: Vitor Hugo Ribeiro – estadodoparaonline e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/04/2025/14:33:26

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...