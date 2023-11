Cuiabá vence o Fortaleza na Arena Pantanal e garante permanência na Série A

O Cuiabá garantiu seu quarto ano na Série A do Campeonato Brasileiro, no ano que vem, após bater o Fortaleza por 2 a 1, pela 34ª rodada, na Arena Pantanal. Deyverson e Pitta marcaram os gols do triunfo, enquanto Yago Pikachu descontou. Foi a segunda vitória consecutiva do Dourado na competição.

Com a vitória, o Cuiabá alcançou 47 pontos. Como o São Paulo empatou sem gols no clássico contra o Santos, a equipe assumiu a oitava colocação, empatado com o Fluminense, nono. O próximo compromisso do Dourado será justamente contra o Tricolor Paulista, no dia 26, às 17h30 (de Mato Grosso), no Morumbi.

O Fortaleza se manteve na 12ª colocação, com 43 pontos e duas rodadas a menos, separado por seis da zona de rebaixamento. O Leão do Pici volta a campo no sábado para enfrentar o Cruzeiro, às 17h30, no Castelão.

Logo no primeiro lance, o Fortaleza ofereceu perigo com Pochettino. O meia bateu forte, mas parou em Walter. Aos 5 minutos, o Cuiabá teve sua primeira boa chegada, que gerou o gol. Após um cruzamento pela direita, Deyverson se antecipou aos marcadores e desviou de cabeça para o fundo das redes.

No restante do primeiro tempo, o Leão tentou atacar o Dourado principalmente a partir de lançamentos para a área, a enorme maioria sem efetividade. As únicas oportunidades criadas depois do gol foram do Cuiabá, que arriscou com PK e Denílson, mas parou em defesas de João Ricardo.

Depois do intervalo, o Fortaleza dominou as ações, em busca do empate. O que se viu, porém, foi a pouca pontaria de seus atacantes. Aos 24 minutos, o Leão passou perto em cabeçada de Pikachu. Walter se jogou e fez uma grande defesa. A bola chegou a tocar na trave antes de ser afastada.

O Cuiabá conseguiu ampliar a vantagem nos minutos finais da partida. Derik roubou a bola no campo de defesa e aplicou um drible da vaca. Com muita velocidade, o atacante cruzou o campo, deixou a marcação para trás. Na entrada da área, driblou João Ricardo e foi derrubado, pênalti para o Dourado. Pitta cobrou e converteu, com uma finalização firme no canto direito.

Aos 52 minutos, no apagar das luzes, Yago Pikachu marcou o gol de honra do Fortaleza. O Leão pressionou a saída do Cuiabá e roubou na entrada da área. O atacante limpou o lance e fez 2 a 1 com um chute cruzado. O Dourado chegou a acertar a trave em finalização de Pitta, no lance que encerrou a partida.

1 Palmeiras 62

2 Botafogo 50

3 Grêmio 59

4 Bragantino 59

5 Atlético-MG

6 Flamengo 57

7 Athletico-PR

8 Fluminense 47

9 Cuiabá 47

10 São Paulo 46

11 Corinthians 44

12 Fortaleza 43

13 Internacional 43

14 Santos 42

15 Vasco da Gama 40

16 Bahia 38

17 Cruzeiro 36

18 Goiás 38

19 Coritiba 29

20 América-MG 21

Fonte:Só Notícias e Gazeta Esportiva (foto assessoria) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/11/2023/07:26:12

