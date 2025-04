No PA, grupo empresarial do ramo da construção civil é alvo de operação que investiga esquema de crime tributário

Operação “MÔNACO” – foi deflagrada após investigação que apurou indícios de práticas ilícitas envolvendo um grupo empresarial do ramo de fabricação de artefatos de concreto e estruturas pré-moldadas — Foto: PC/Ascom

Investigações apontam para um esquema de sonegação fiscal que resultou em autuações e no registro oficial da dívidas em cadastro estadual superiores a R$ 500 mil.

A Operação “Mônaco” cumpriu, nesta quarta-feira (23), a três mandados de busca e apreensão na região metropolitana de Belém. A ação da Polícia Civil investiga um esquema de crime tributário envolvendo um grupo empresarial do ramo de fabricação de artefatos de concreto e estruturas pré-moldadas.

As investigações apontam para um esquema de sonegação fiscal que resultou em autuações pela Secretaria da Fazenda do Estado do Pará (Sefa) e no registro de dívidas em cadastro estadual superiores a R$ 500 mil, podendo este valor aumentar com novas autuações.

Indícios de fraude

As apurações indicam que as empresas do grupo, embora formalmente distintas, apresentavam indícios de gestão unificada e compartilhamento de atividades, com o intuito de fraudar o fisco. As investigações identificaram uma rede de relações entre os sócios e administradores das empresas, bem como a utilização de um mesmo endereço para diversas delas.

Os escritórios de contabilidade que possuem vínculo com as empresas e os investigados também foram alvo de buscas. Durante o cumprimento dos mandados foram apreendidos aparelhos celulares, documentos, materiais contábeis, dispositivos eletrônicos, entre outros.

A investigação segue em andamento para apurar a extensão das práticas criminosas e identificar todos que possam estar envolvidos. A Polícia Civil do Pará reitera seu compromisso com o combate aos crimes contra a ordem tributária e agradece a colaboração da população por meio de denúncias que auxiliam no trabalho da instituição.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/04/2025/14:30:04

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...