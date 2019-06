Paysandu empata sem gols com o Luverdense no Mangueirão

Papão segue sem vencer há seis jogos na Série C (Foto:Akira Onuma/O Liberal)

O Paysandu segue no jejum de vitórias na Série C, deixando sua torcida mais enfurecida pelos maus desempenhos em campo. O Papão empatou de 0 a 0 com o Luverdense neste sábado (15), no Mangueirão. Embora o resultado não tenha sido que a torcida esperou, deixou o time bicolor, provisoriamente, no G4. A Luverdense chega ao oitavo jogo sem vitória na competição.

O Papão novamente sai de campo com jogadores que lavaram cartão vermelho. O lateral Tony foi expulso no segundo tempo.

Pressão

O bicolor começou o jogo no cangote do adversário, atacando com pressão. O Paysandu teve nos 15 minutos inicais as melhores jogadas. O Luverdense ficou atrás e só começou aparecer depois do 18 minutos.

Poucas chances

Apesar do domínio bicolor, contudo, nenhuma chance de gol foi mais profunda pelo Papão e nem pelo time de Lucas do Rio Verde.

Segundo tempo

Na segunda fase, o Paysandu voltou com Elielton no ataque, uma mudança que mudou o jogo bicolor, que ficou mais ousado. Aos cinco minutos Nicolas perdeu um gol.

Expulsão

Aos 31minutos, Tony e Helder numa disputa de bola acabaram se ‘enroscando’ e foram expulsos. Cada time com dez em campo o jogo ficou mais aberto.

Gol perdido

A Luverdense perdeu gols e o Papão também, no entanto, a melhor chance foi bicolor aos 40′. Edson soltou a bola nos pés de Nicolas, que ia marcar e acabou deixando o zagueiro Luiz Eduardo desviar para escanteio.

Próxima parada

Na rodada que vem, o Paysandu vai enfrentar o Remo, no dia 23, no Mangueirão. O Luverdense recebe em casa o time do Atlético- AC

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU (4-3-3) – Mota; Tony, Micael, Perema e Bruno Collaço; Anderson Uchôa, Leandro Lima e Tiago Luís (Paulo Rangel); Diego Rosa (Elielton), Nicolas e Vinícius Leite (Pimentinha)

Técnico: Marcelo Rocha (interino)

LUVERDENSE (4-4-2) – Edson; Da Silva (Pedro Costa), Hélder Maciel, Lucão e Jefferson Recife; Moisés, Lorran (Fábio Kauê), Abu (Luiz Eduardo) e Juninho Tardelli; Gabriel Honório e Anderson Ligeiro . Técnico: Júnior Rocha

Local: Mangueirão Belém (PA)

Horário: 17 horas

Renda: R$75.095

Público Pagante: 3.966. Credenciados: 406. Total: 4.372

Árbitro: Jonathan Antero Silva (RO)

Assistentes: Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Adenilson de Souza Barros (RO)

Quarto árbitro: Gustavo Ramos Melo (PA)

Cartão Amarelo: Bruno Collaço, Paysandu

Cartão Vermelho: Tony, Paysandu; Helder, Luverdense

