Paysandu sai atrás, busca empate e volta ao G4 da Série B

O Paysandu voltou ao G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Em jogo de altos e baixos, o Papão recebeu o São Bento-SP na Curuzu, neste sábado (19), e ficou no empate de 1 x 1, resultado que colocou o Bicola na quarta colocação da tabela.

O primeiro gol da tarde foi marcado pelo time visitante, ainda na etapa inicial, pelo meia Diogo Oliveira. Os bicolores chegaram ao empate nos minutos finais do segundo tempo, de pênalti, com o atacante Cassiano.

Com 12 pontos e na quarta colocação, o Papão tentará somar mais três pontos na próxima rodada, quando enfrentará o Avaí-SC, na próxima sexta-feira (25), às 19h15, na Ressacada.

O JOGO

O Paysandu ainda estava em ritmo de comemoração da Copa Verde nos primeiros 45 minutos de partida contra o São Bento-SP. Com pouco inspiração e transpiração, o Papão terminou a primeira metade do jogo perde por 1 x 0. E poderia ser mais!

O São Bento, por sua vez, não se intimidou com a Curuzu e jogou na base do “abafa” desde a saída de bola. O clube paulista pressionou o Bicola e deu trabalho ao goleiro Renan, que evitou pelo menos dois gols nos primeiros instantes.

O gol do time visitante não demorou a sair. Em falha defensiva, o ex-bicolor Diogo Oliveira aplicou mais uma “lei do ex” e fuzilou contra a trave do goleiro Renan, que dessa vez não conseguiu evitar. 1 x 0.

O Paysandu, na base do entusiasmo, ainda tentou o gol de empate na sequência, mas acabou dando muito espaços ao São Bento, que poderia ter marcado o segundo gol em lance individual de Walterson, nos minutos finais, mas a bola passou caprichosamente para fora, garantindo o prejuízo mínimo ao Papão até o intervalo.

INGLÊS ESTREIA

No segundo tempo, Dado Cavalcanti fez algumas mudanças na equipe, apostando em nomes como o meia Pedro Carmona. A mudança, inicialmente, surtiu efeito e o Paysandu foi mais organizado, colocando a bola no chão e criando bons momentos.

Com o passar do tempo, um esperando momento pelo torcedor aconteceu. O inglês Ryan Williams foi acionado e fez a estreia. Ainda sem confiança para arriscar grandes lances, o jogador fez o básico e ajudou na melhora ofensiva do time.

O jogo encaminhava-se para o desfecho de derrota para o Papão, quando o volante Fábio Bahia tocou com o braço na bola. O atacante Cassiano chutou, o goleiro defendeu e, no rebote, o centroavante tocou para o fundo da rede. 1 x 1.

Renato Augusto ainda foi expulso logo depois que a bola voltou a rolar, mas a expulsão não comprometeu o resultado da partida, que permaneceu o mesmo até o último apito do árbitro.

