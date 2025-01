Jogador bastante conhecido em Parauapebas morre em acidente de trânsito na PA-160

Foto: Reprodução | A vítima perdeu o controle de sua motocicleta e bateu contra um poste de iluminação pública.

Um grave acidente de trânsito foi registrado na madrugada desta sexta-feira (24), por volta das 01h57, na PA-160, no Bairro Cidade Jardim, em Parauapebas, sudeste do Pará. O acidente resultou na morte de Ronalth Moreno, que tinha 32 anos de idade e era bastante querido na “Capital do Minério”. Ele perdeu o controle de sua motocicleta e bateu contra um poste de iluminação pública.

De acordo com as imagens registradas por câmeras de segurança, Ronalth trafegava sozinho pela via, sentido Bairro Novo Brasil, quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da moto e caiu, colidindo violentamente contra o poste. Outros motociclistas que passavam pelo local imediatamente pararam para tentar prestar socorro à vítima, mas, infelizmente, o atleta não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

Ronalth era bastante conhecido na região, especialmente por sua paixão pelo futebol. Ele era casado e deixa um filho. O acidente está sendo investigado pelas autoridades para esclarecer as circunstâncias que levaram à tragédia.

