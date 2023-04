Paysandu vence o Remo em reinauguração oficial do Mangueirão

O Papão levou a melhor novamente sobre o maior rival e vence mais um Re-Pa em 2023. De quebra, acaba com a sequência de 100% do Leão Azul no Parazão.

No Clássico Rei da Amazônia 769 que inaugurou o Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, oficialmente, melhor para o Paysandu que venceu o Remo pelo placar de 1 a 0 neste domingo (9). Vinícius Leite foi quem balançou a rede com um golaço no segundo tempo. A partida foi válida pela oitava rodada do Campeonato Paraense e encerrou a primeira fase.

Com o resultado, ninguém modificou a classificação geral. O Papão termina a primeira fase com 19 pontos e vai encarar a Tuna Luso nas quartas de final, enquanto que o Leão Azul perdeu os 100% de aproveitamento no Parazão e vai pegar o Caeté. As equipes, no entanto, voltam as atenções no meio da semana para a Copa do Brasil.

Primeiro Tempo:

A primeira etapa foi muito disputada. Equipes se estudavam muito e as marcações eram pesadas. O Remo tentava propor mais o jogo, enquanto que o Paysandu aguardava mais e quando atacava tentava chegar com tudo. Aos 23 minutos, o Papão cobrou escanteio curtinho e após cruzamento de Fernando Gabriel, Genilson apareceu para balançar as redes, mas bandeirinha o marcou impedimento de forma equivocada, já que Ícaro dava condições.

O lance assustou o Remo, que não conseguiu mais chegar perto do gol de Thiago. Melhor para o Paysandu, que cresceu e tentava explorar os cruzamentos. Em dois lances com Mário Sérgio, Ícaro ficou para trás e fez faltas parecidas, matando a jogada e acabou expulso aos 44 minutos. Na falta cobrada por Fernando Gabriel, Vinícius voou e fez linda defesa, evitando que a bola entrasse no ângulo.

Quando o jogo chegava ao seu fim, Geovane derrubou Pedro Vitor em lance de jogo normal, mas o atacante azulino se esquentou e empurrou o volante bicolor, que não gostou. Mário Sérgio chegou encarando o atacante remista e Raí deu um empurrão no camisa 9 do Lobo. PH chamou Raí para um “papo amigo” e no final das contas Edílson e Pedro Vitor acabaram amarelados.

Segundo Tempo:

Aproveitando a vantagem numérica, Márcio Fernandes tirou PH e colocou Bruno Alves, enquanto que Marcelo Cabo tentou ajustar a defesa com a entrada de Diego Ivo no lugar de Galdezani. Funcionou para o lado bicolor. Logo aos 5 minutos, Vinícius Leite aproveitou bola rebatida após escanteio e acertou um lindo chute na gaveta de Vinícius, abrindo o placar.

O Paysandu tentou uma rápida pressão, mas depois diminuiu o ritmo tentando administrar o placar e isso deu ânimo para o Remo, que cresceu na partida e passou a pressionar. Na reta final, o Lobo começou a encaixar contra-ataques e passou a levar mais perigo. As mexidas de Marcelo Cabo não eram incisivas e o Papão passou a gastar o tempo. Melhor para o Paysandu, que venceu mais um clássico.

Próximos compromissos:

Tanto Paysandu, quanto o Remo agora viram a chave e voltam suas atenções para a Copa do Brasil. Na quarta-feira (12), a partir das 19h30, o Papão entra em campo para encarar o Fluminense no Maracanã,. no Rio de Janeiro. Já o Leão Azul recebe o Corinthians, a partir das 21h30, no Mangueirão, em Belém. Os jogos são válidos pela terceira fase da competição nacional.

