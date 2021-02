Pazuello erra e envia 78 mil doses de vacinas que seriam para o Amazonas ao Amapá

O Amazonas deveria receber 78 mil doses do imunizante, mas recebeu apenas 2 mil doses, enquanto o Amapá, que deveria receber 2 mil doses da vacina, recebeu 78 mil doses. | Foto:Reprodução/YouTube

O Amazonas, que vive um colapso no sistema de saúde, deveria receber 78 mil doses de vacina contra a Covid, mas recebeu apenas 2 mil, quantidade que seria destinada ao Amapá

Classificado pelo presidente da república, Jair Bolsonoaro, como “especialista em logística”, o Ministro Eduardo Pazuello tem falhado na missão. O motivo é que o Ministério da Saúde, que iniciou nesta quarta-feira (24) a distribuição de 1,2 milhão de doses de CoronaVac e 2 milhões de doses da vacina de Oxford aos estados, trocou o destino das remessas que seriam enviadas aos estados Amazonas e Amapá.

De acordo com o planejamento, o Amazonas, que vive um colapso em seu sistema de saúde com o aumento dos casos de Covid-19, deveria receber 78 mil doses do imunizante de Oxford, mas a quantidade que chegou ao estado foi de apenas 2 mil. Essa quantidade, no entanto, era para ser enviada ao Amapá. De acordo com a Folha de S. Paulo, a planilha do ministério mostra que as 78 mil doses para o Amazonas teriam sido enviadas ao outro estado.

“Houve alguma confusão, a gente recebeu apenas 2.000. Estamos ligando para o Ministério da Saúde. Acho que agora o risco de faltar [vacinas] vai ser menor. Até o fim de semana a gente deve ter outro lote. A sinalização é que até o fim de fevereiro a gente receba [vacinas] para ter um fôlego por uns 15 dias”, disse ao jornal o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC).

Já o secretário de Saúde do Amapá, Juan Mendes, informou que está aguardando orientações do Ministério da Saúde para saber como agir com relação às remessas. A pasta ainda não se pronunciou.

Nas redes sociais, políticos e internautas não pouparam críticas ao ministro Eduardo Pazuello por conta da confusão. O presidente Jair Bolsonaro o classificava como um “especialista em logística”.

VEJA!

🚨 URGENTE!!!!!!! PARECE PIADA, MAS É O BRASIL. PAZUELLO ENVIOU VACINAS DO AMAZONAS PRO AMAPÁ E DO AMAPÁ PRO AMAZONAS. 🟥 O AMAZONAS RECEBEU 2 MIL DOSES, PRECISAVA DE 78 MIL. 🟥 O AMAPÁ RECEBEU 78 MIL, PRECISAVA DE 2 MIL. MEU DEUS. — Jandira Feghali 🇧🇷🚩 (@jandira_feghali) February 24, 2021

PATÉTICO! Ministério da Saúde confunde Amazonas com Amapá e troca as quantidades de doses enviadas a cada estado. Amapá recebeu 78 mil doses, Amazonas menos de 3 mil. E o ministro era considerado "expert em logística". FORA PAZUELLO! — Ivan Valente (@IvanValente) February 24, 2021

O especialista em logística que está a frente do Ministério da Saúde mandou as doses de vacina do Amazonas para o Amapá.

Talvez tenha aí uma diferença de mais de 2 milhões de habitantes, pouca coisa…. — Flavio Serafini (@serafinipsol) February 24, 2021

Isso não existe. O sujeito mandou as vacinas do Amazonas pro Amapá e, pior, as do Amapá pro Amazonas. Um recebeu mais ou menos 2,5% do que deveria, o outro ficou com 39x mais do que tava previsto. Não é possível alguém ser tão incompetente assim. Nem o Pazuello. https://t.co/sqQm2Fk54Z — Leonardo Dahi (@leonardodahi) February 24, 2021

Ministério da Saúde pode ter confundido AMAZONAS com AMAPÁ em uma planilha e enviado 78 mil doses de vacina pro estado errado. O Brasil está à deriva! — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) February 24, 2021

Com informações Revista Fórum

