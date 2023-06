PC cumpre mandado de prisão de casal envolvido 100 homicídios em Sorriso e região

A Delegacia da Polícia Civil em Sorriso deflagrou, nesta quarta-feira (14.06), a segunda fase da Operação Recovery para cumprimento de sete ordens judiciais de prisão e de buscas contra envolvidos em homicídios no município. Os mandados estão em cumprimento nas cidades de Ipiranga do Norte (MT), Macaé e Rio de Janeiro (RJ).

Um dos mandados é contra o líder de uma facção criminosa que ordenou assassinatos ocorridos nos últimos anos na cidade e também em Ipiranga do Norte.

Conhecido pelo apelido de ‘sicredi’, Robson Junior Jardim dos Santos, está preso no Rio de Janeiro. Ele responde a ações penais por crimes como tráfico de drogas, roubos, homicídios, organização criminosa e uso de documento falso, tendo seis condenações apenas na Justiça fluminense por roubo. Além de ações na Justiça de Mato Grosso, ele responde a ações em varas da Justiça Estadual e Federal no Rio de Janeiro por homicídio, roubo majorado e tráfico.

O criminoso é líder do grupo que cometeu diversos homicídios em Sorriso, Ipiranga do Norte e Nova Ubiratã, em uma guerra entre facções, e já foi preso anteriormente.

Ele tinha como “braço direito” a companheira, conhecida como ‘Mana Isa’. Priscila Moreira Janis também é alvo da operação e tem extensa ficha criminal, entre elas, três condenações por tráfico de drogas, porte e posse de arma de fogo e receptação. Além destes crimes, a criminosa responde a ação pela 7a Vara Criminal por tráfico e associação. Ela é alvo ainda de investigação por homicídio qualificado, crime pelo qual teve o mandado de prisão preventiva decretado pela Comarca de Sorriso.

O casal, segundo as investigações da Polícia Civil, está relacionado a pelo menos 100 homicídios ocorridos em Sorriso nos últimos cinco anos.

Outro alvo da Operação Recovery 2 é conhecido como ‘Zeka Urubu’. Jonas Rodrigues da Silva Neto é responsável por homicídios ocorridos em Ipiranga do Norte. Na mesma cidade foi preso também Luan de Souza Barbosa, conhecido como ‘bradock’.

Fonte: JK Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/06/2023/20:09:41

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...