Simony fala sobre luta contra câncer de intestino

Foto: TV Globo/Divulgação

A cantora disse que segue firme no tratamento, mas está cansada. Simony, 46, usou as redes sociais para desabafar sobre seu tratamento contra um câncer de intestino. No Instagram, a cantora detalhou como está se sentindo na nova etapa.

No post, a cantora destacou que segue firme no tratamento, mas está cansada. Mesmo assim, Simony afirmou que tem certeza de que vencerá a doença.

“Sigo firme na jornada. Tem dias que me sinto cansada, porém lembro de tudo que ainda tenho para realizar, do quanto Deus me segurou no colo até aqui e das promessas dele na minha vida. A tristeza passa e vem a força junto com a certeza que vou vencer tudo isso”, escreveu.

A famosa também aconselhou aqueles que estão enfrentando algum desafio no momento: “Você, que está passando por algo difícil na vida, foca na cura, feche os olhos e imagine tudo resolvido. Só vamos entender lá na frente. Um dia de cada vez”.

Com a publicação, famosos encorajaram Simony na luta contra o câncer. “Força, minha amiga”, incentivou Celso Portiolli. “Segue firme, menina?. Deus é contigo”, apontou Luciano Camargo. “Isso amiga. Força. ‘Tamo junto'”, reforçou Gretchen.

Fonte: POR FOLHAPRESS e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/06/2023/20:03:05

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...