Polícia Federal prende Thiago Brennand, que estava foragido em Abu Dhabi

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O empresário permanecerá em Abu Dhabi aguardando até que os mecanismos referente ao processo de extradição sejam feitos. (Com informações do msn.com).

Na manhã desta sexta-feira (14) foi confirmada a prisão de Thiago Brennand, acusado de lesão corporal, tentativa de feminicídio e corrupção de menores. A Polícia Federal, atuou em conjunto com um representante da Interpol no Brasil e autoridades de Abu Dabhi, nos Emirados Árabes Unidos.

You May Also Like