PC prende irmãs que integravam organização criminosa no Pará

Foto: Reprodução | As presas são irmãs e uma delas ocupava um cargo de destaque dentro da facção e praticavam o crime de tráfico de drogas na região.

A Polícia Civil do Pará prendeu nesta segunda-feira (9), duas integrantes de uma organização criminosa com atuação nos municípios de Bragança e Augusto Corrêa, no nordeste paraense. A ação fez parte da operação ‘Sis’, que foi coordenada pela Delegacia de Repressão às Facções Criminosas (DRFC), da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

Conforme a apuração policial, as presas são irmãs e uma delas ocupava um cargo de destaque dentro da facção. Além disso, ambas praticavam o tráfico e drogas na região. As ordens judiciais cumpridas foram expedidas pela Vara de Combate ao Crime Organizado.

“Nossas equipes conseguiram localizá-las em uma vila do município de Bragança chamada Caratateua. As duas foram detidas e encaminhadas para a delegacia”, detalhou o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende.

De acordo com Amanda Mendes, delegada responsável pela operação, “essa é mais uma ação estratégica para desarticularmos ações criminosas de grupos organizados, desta vez focado na logística do tráfico da facção. Além das prisões, demos cumprimento a mandados de busca e apreensão, onde coletamos elementos informativos os quais servirão de base à fase processual e para a continuidade das investigações”. Após cumprirem as medidas cabíveis, as duas seguem à disposição da Justiça.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/2024/10:24:42

