Mulher morre queimada pelo marido após descobrir estupro das filhas

Foto: Reprodução| Um homem foi preso no sábado, 7, acusado de estuprar as duas enteadas, de 6 e 9 anos, e por atear fogo na mãe das meninas, em Trindade (GO).

O Homem abusou novamente das crianças enquanto a mulher estava na UTI devido às queimaduras.

Uma mulher morreu queimada viva pelo companheiro depois que descobriu que o homem estuprava as duas filhas dela, de 6 e 9 anos. O padrasto das crianças também maltratava o irmão mais velho das meninas, de 11 anos. O caso aconteceu em Trindade, na Região Metropolitana de Goiás.

Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), a mulher sofreu queimaduras em 40% do corpo e chegou a receber os socorros, mas morreu no hospital. As investigações indicam que o homem jogou álcool e ateou fogo no corpo da companheira logo após ela ter descoberto os abusos sexuais contra as filhas. Nem as vítimas, nem o homem tiveram as identidades reveladas.

Ainda segundo a PC, mesmo após o ocorrido, o homem praticou mais um episódio de estupro contra as crianças enquanto a mãe delas estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido às queimaduras.

“O padrasto das crianças se valia de meio cruel para praticar os abusos sexuais, chegando até mesmo a ameaçá-las com um alicate”, descreve a ocorrência da PC. A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Trindade emitiu um mandado de prisão para o homem, que foi localizado na cidade goiana. Ao ser encontrado, ele estava em posse de drogas e afirmou aos policiais que era usuário. O indivíduo permanece detido e à disposição da Justiça.

