PC prende servidor municipal de São Geraldo do Araguaia por tentar matar adolescente

O preso foi conduzido à sede policial para os procedimentos de praxe, se encontrando agora à disposição do poder judiciário. (Divulgação / PCPA)

A vítima está internada em estado grave no Hospital Regional do Sudeste do Pará, em Marabá, no sudeste do Pará

Leonardo Cardoso da Costa, mais conhecido como “Léo Costa”, foi preso no final da tarde desta quinta-feira (14), em São Geraldo do Araguaia, sudeste do Estado, suspeito de tentar matar um adolescente de 16 anos. A vítima está internada em estado grave no Hospital Regional do Sudeste do Pará, em Marabá. A motivação do crime não foi revelada. As informações são do Correio de Carajás.

Contra ele, a Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão temporária, além de realizar outra ordem judicial de busca e apreensão no endereço onde ele vive, no decorrer da operação “Esta terra tem lei”. Leonardo é servidor público municipal.

O adolescente, vítima da tentativa de homicídio, foi ferido gravemente por golpes de arma branca. As investigações apontaram que o suspeito é conhecido na cidade pelo temperamento agressivo violento e já responde a vários processos por outros delitos. A Polícia Civil identificou que ele vinha agindo de forma ilegal por se achar protegido pelo cargo público e a esposa ser servidora do Poder Judiciário.

Segundo a PC, o preso foi conduzido à sede policial para os procedimentos de praxe. Ele se encontra à disposição do Poder Judiciário.

