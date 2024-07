Equatorial vende linha de transmissão de energia no Pará por R$ 1,19 bilhão

A Equatorial é a responsável pela distribuição de energia elétrica no Pará. Foto: Reprodução

A Equatorial Energia anunciou nesta terça (9)acordo para a venda da Equatorial Transmissora 7 SPE, que tem linha de transmissão no Pará, para a Verene Energia por R$ 1,19 bilhão.

No comunicado, segundo o jornal O Globo, a Equatorial informa que a transação ajudará a empresa a reduzir suas dívidas, adequando sua estrutura financeira a novas oportunidades nas áreas em que atua.

“A operação não representa a saída do grupo Equatorial do segmento de transmissão, mas tão somente permite avançar na aceleração da sua trajetória de desalavancagem, adequando sua estrutura de capital a eventuais oportunidades nas avenidas de geração de valor em que atua”, diz a nota.

A aquisição da linha de transmissão, tem 124 km de extensão, além de subestações no Pará, será feita através da Infraestrutura e Energia Brasil, subsidiária da Verenehttps://verenenergia.com/. O negócio inclui o pagamento de R$ 840,8 milhões em novembro, além de assunção de uma dívida de R$ 350 milhões da companhia.

A Verene é uma plataforma de negócios em energia que pertence ao fundo canadense Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), que tem US$ 365 bilhões investidos pelo mundo.

O fechamento do negócio está sujeito à aprovação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que regula o setor de energia, e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que fiscaliza a concorrência.

Compra da Sabesp

Analistas da Ativa Investimentos consideraram a venda positiva, já que permitirá acesso a um recurso importante para a Equatorial saldar suas obrigações na compra da Sabesp.

Em apresentação a investidores, no mês de junho, a Equatorial informou já ter uma linha de financiamento ponte garantida com prazo de 18 meses para a compra de 102 milhões de ações da Sabesp, 15% do total ofertado pelo governo paulista, e assim tornar-se acionista de referência da empresa.

O valor oferecido por ação foi R$ 67 e os papéis da Sabesp fecharam negociados na Bolsa a R$ 84 ontem.

Compra de 15%

Na apresentação, além do financiamento ponte, a Equatorial informou que possui “diversas alternativas a serem exploradas para a contratação do financiamento de longo prazo para a aquisição”, O valor a ser desembolsado pela companhia pelos 15% da Sabesp será de R$ 6,8 bilhões.

Até o próximo dia 15 de julho, estão sendo oferecidas ações para investidores no varejo.

A procura pelos papéis da Sabesp tem sido intensa, segundo pessoas que acompanham o mercado, e já teriam ultrapassado a R$ 40 bilhões. A expectativa é que a procura possa chegar a R$ 80 bilhões.

Fonte: Com informações de O Globo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/07/2024/14:41:51

