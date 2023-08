Prefeito Gelson Dill incentiva jovem talento que vai representar Novo Progresso na Festa do Peão de Barretos;Vídeo

Festa do Peão de Barretos o maior rodeio da América Latina.

Data: Barretos 2023 – De 17 a 27 de agosto

O prefeito de Novo Progresso, divulgou nesta segunda-feira, 14 de agosto de 2023, vídeo nas redes sociais, ao lado do Cowboi Caio José, que vai representar o município na 68ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos 2023,no maior rodeio da América Latina realizado anualmente na cidade do interior paulista.

Caio José, foi campeão do rodeio em Terra Nova (MT), disse estar ansioso“ ”Aguardo ansioso, mas confiante em fazer o meu melhor e representar Novo Progresso neste grande evento internacional”.

Assista ao vídeo

Etapa do Circuito Sertanejo

