Peão morre após ser pisoteado por touro em competição; imagens fortes: Vídeo

Acidente ocorreu durante prova de montaria na 46ª edição da Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Maringá (Foto: Reprodução / PBR )

Acidente ocorreu durante prova de montaria na 46ª edição da Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Maringá

Um peão morreu na noite deste domingo (13) após uma prova de montaria na 46ª edição da Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Maringá (Expoingá), que ocorre em Maringá (PR). Giliard Antônio da Silva, de 24 anos, pisoteado pelo touro durante a competição.

De acordo com a Rede TV!, o animal pesa cerca de 1 tonelada. Após cair do touro, Giliard chega a se levantar, mas desmaia logo depois. A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Nesta segunda-feira (14), um comunicado da empresa Professional Bull Riders Brasil (PBR) disse que “todos os procedimentos necessários foram tomados pela equipe médica no local”.

O velório vai ocorrer em Monte Belo (MG), onde o peão nasceu. O enterro está previsto para esta terça-feira (15).

Leia a nota da PBR na íntegra:

“É com pesar que a PBR (Professional Bull Riders) Brasil e a Sociedade Rural de Maringá informam o falecimento do competidor Giliard Antonio, 24 anos, ocorrido durante o Monster Energy PBR em Maringá (PR), na noite de domingo, 13 de maio de 2018.

Todos os procedimentos necessários foram tomados pela equipe médica no local. A PBR Brasil e a Sociedade Rural de Maringá estão dando todo suporte à família do competidor. Pedimos aos fãs muitas orações”.

*Um vídeo que circula na redes sociais mostra o momento da queda, confira:

Por:Notícias ao Minuto Notícias Ao Minuto

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...