Pedra de mais de 100 toneladas cai sobre trator e condutor sobrevive

(Foto:Reprodução) – O condutor de um trator atingido por uma pedra de mais de 100 toneladas no bairro Rio Carolina, em Braço do Norte, em Santa Catarina, sobreviveu aos ferimentos.

O caso aconteceu na manhã de ontem, 9, no município localizado a 171 km de Florianópolis. De acordo com reportagem do UOL. os familiares só conseguiram localizá-lo durante a tarde.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima de 52 anos informou que estava arrumando uma estrada no interior do terreno que possui, quando houve o deslizamento da pedra, esmagando o trator que conduzia.

Após o deslizamento da pedra, o veículo ficou destruído e as pernas do homem ficaram presas, entre o banco do trator e a rocha. Ao todo, foram quase seis horas de agonia até a chegada do socorro. No local do acidente foram utilizadas várias ferramentas de desencarceramento e corte para a retirada da vítima. O trabalho dos bombeiros durou cerca de cinco horas.

