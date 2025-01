‘Estava uma imensidão de água’, diz viúvo de vítima sobre local onde veículo foi arrastado durante enxurrada em Sergipe

Viúvo de vítima de acidente em Capela — Foto: TV Sergipe

Segundo ele, o último contato com a esposa aconteceu durante a madrugada.

Fábio Oliveira, de 40 anos, viúvo da cabeleireira Flávia Silva, morta após o veículo em que a família estava ser arrastado por uma enxurrada na rodovia SE-438, em Capela, acompanhou o resgate dos corpos na região e disse que soube do acidente ainda durante a madrugada deste domingo (12). Além de Flávia, a tia dela morreu e o tio está desaparecido.

Segundo ele, Flávia e os tios estavam indo para Aracaju para fazer a liberação do corpo de um familiar que havia morrido em um hospital da capital. O último contato dela com a família ocorreu por volta das duas horas da madrugada, quando ela contou que estava passando pela rodovia. Pouco tempo depois, ele soube que havia um acidente na região e foi até o local.

“Eu saí desesperado, quando eu cheguei aqui, estava uma imensidão de água, nunca vi aquilo. [..] Não tinha o que fazer, não tinha como ver nada, tudo escuro e muita água. Infelizmente é o que eu estou passando hoje, no dia do meu aniversário”, disse emocionado.

Flávia Silva era cabeleireira, tinha 40 anos e deixa o esposo e uma filha de cinco anos. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento das vítimas.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Capela, Fernando Souto, um outro veículo caiu na cratera, e o motorista, que estava sozinho, conseguiu escapar após se agarrar a uma árvore e esperar a água baixar.

Em cerca de 24 horas, foi registrado o volume de 121,4 mm de chuva na região, de acordo com informações do governo do estado. A Defesa Civil informou que as buscas foram suspensas por volta das 16h20 do domingo e que serão retomadas nas primeiras horas desta segunda.

O governo do estado lamentou as mortes e explicou que o trecho da rodovia estadual rompeu devido ao aumento do volume de águas por conta das chuvas que têm ocorrido de forma intensa em todo estado. Ainda de acordo com o governo, um comitê de crise foi instaurado e, após o encerramento dos trabalhos das equipes de resgate, será iniciada a recuperação da via.

O diretor-técnico do DER-SE, Igor Albuquerque, descartou a relação de uma erosão, que ocorreu em maio de 2024, com o asfalto da rodovia ter cedido neste domingo. Segundo ele, as obras de recuperação já haviam sido realizadas.

Fonte: g1 SE e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/01/2025/15:36:28

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...