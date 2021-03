Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O proprietário da loja foi contatado por telefone, mas segundo a PM, se negou a falar com policiais. O material foi apreendido e conduzido para a delegacia. A atendente e um cliente que estava com dez cartuchos calibre .32 também foram conduzidos para a delegacia.

De acordo com a Polícia Militar, policiais abordaram um homem que circulava pela cidade com uma motocicleta visivelmente danificada. Durante revista no veículo, foram encontradas três munições calibre .38, que segundo o suspeito, foram compradas na loja de pesca.

Uma loja de pesca foi flagrada comercializando pólvora, munições e espoletas nesta quarta-feira (10), em Santana do Araguaia, sudeste do Pará. A loja não tinha autorização para a vendas dos materiais.

Loja de pesca é flagrada vendendo pólvora e munições em Santana do Araguaia, no Pará — Foto: PMPA

