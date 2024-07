Pedreiro vai a júri popular por morte e estupro de mãe e filhas em Sorriso (MT)

Gilberto Rodrigues dos Anjos, de 32 anos — Foto: Divulgação

Crime ocorreu entre a noite de 24 de novembro e a madrugada de 25, do ano passado, na casa das vítimas.

A Justiça de Mato Grosso determinou nessa segunda-feira (22) que o assassino confesso, Gilberto Rodrigues dos Anjos, de 32 anos, vá a júri popular pela morte de uma mãe e três filhas, no Bairro Florais da Mata, em Sorriso, a 420 km de Cuiabá. A data do júri ainda não foi divulgada.

De acordo com o Ministério Público, o réu foi denunciado por quatro homicídios qualificados e três estupros. Os crimes foram cometidos em novembro do ano passado, na casa das vítimas.

Além da qualificadora de feminicídio, por terem sido os crimes praticados com menosprezo e discriminação à condição de mulher, o MP entendeu que os homicídios também foram cometidos de forma cruel, com a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima.

O Ministério Público também imputou uma causa de aumento de pena, pois os crimes foram praticados na presença física de ascendentes e descendentes das vítimas.

A Polícia Civil informou que, antes do crime em Sorriso, Gilberto estava foragido por crime sexual no município de Lucas do Rio Verde, a 360 km da capital e por latrocínio em Mineiros (GO).

Relembro o caso

Cleci Calvi Cardoso, de 46 anos, Miliane Calvi Cardoso, de 19 anos, Manuela Calvi Cardoso, de 13 anos, e Melissa Calvi Cardoso, de 10 anos, foram mortas dentro de casa, em Sorriso. O crime ocorreu entre a noite de 24 de novembro e a madrugada de 25, mas só foi descoberto pela polícia no dia 27, quando os corpos da mãe e três filhas foram encontrados dentro da casa.

Segundo a Polícia Civil, três das quatro vítimas foram encontradas degoladas e com sinais de abuso sexual. Já a criança teria sido morta por asfixia.

Durante as investigações, a perícia encontrou marcas de chinelo no piso, que estava manchado de sangue, na casa das vítimas. Em seguida, os policiais encontraram o chinelo do suspeito com as mesmas características das marcas no piso, confirmando então se tratar do mesmo calçado que havia marcado o chão da casa.

