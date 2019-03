Pela 1ª vez, bebê recebe transfusão e transplante no útero

(Foto: © Sasin Tipchai / Reuters)- Pela primeira vez na história, uma menina a três meses de nascer recebeu cinco transfusões de sangue e um transplante de células-tronco da medula óssea da mãe diretamente no útero. O objetivo era tratar de uma doença chamada alfa talassemia, enfermidade hereditária caracterizada pela redução de glóbulos vermelhos e que pode levar ao desenvolvimento de anemia.

O procedimento foi realizado no UCSF Benioff Children’s Hospital, em São Francisco, nos Estados Unidos, em fevereiro, mas foi divulgado somente na última sexta-feira (25), após o nascimento da criança.

No entanto, ainda não é possível saber se a doença foi curada. Se o caso obtiver sucesso, como ressaltado pelo “New York Times”, a operação poderia marcar um avanço em casos de transplante fetal e no combate à anemia falciforme, hemofilia e a outras doenças hereditárias. Com informações da ANSA.

POR ANSA

