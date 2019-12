Pela 1ª vez, concurso de Miss Universo tem candidata assumidamente lésbica

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A candidata por Mianmar disse que descobriu seu interesse por mulheres ainda na adolescência, aproximadamente com 15 anos de idade. “No começo foi difícil, mas depois de um período eu soube que era lésbica e me aceitei assim”, relembrou.

Swe Zin Htet, candidata por Mianmar ao Miss Universo 2019, foi a primeira concorrente na história do concurso a assumir a homossexualidade. A declaração foi dada dias antes da final para a revista People. “Quando eu digo que sou lésbica, tenho um grande impacto na comunidade LGBTQI+ no meu país”, disse.

You May Also Like