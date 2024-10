Peladão dá cerveja pro filho de 7 meses, espanca tia a pauladas e agride policiais

(Foto: Reprodução) – Ainda nu, suspeito resistiu ao gás de pimenta, tiros de teaser e bala de borracha

Um jovem, de 24 anos, foi preso após submeter a família a momentos de horror na noite desta quarta-feira (16), no município de Dom Aquino (172 km de Cuiabá).

Além de agredir a tia, de 53 anos, a pauladas e ameaçar a companheira de 22 de morte, o suspeito ainda teria feito o filho, de apenas sete meses, a ingerir bebida alcóolica. O suspeito ainda resistiu a gás de pimenta, tiros de teaser e só foi parado com bala de borracha.

Conforme informações do boletim de ocorrência, os familiares do suspeito estavam do lado de fora da casa enquanto ele quebrava vários móveis, chegando a derrubar e danificar até uma moto. Os policiais chegaram ao local e tentaram dialogar com o agressor, que em resposta, atirou pedaços de vidro, frascos de perfume e até mesmo uma lata de tinta, que atingiu um dos policiais.

O criminoso ainda estava nu e, ao deixar a tia pegar a criança que estava em casa, ele a agrediu com um pedaço de pau. Os policiais ainda tentaram conversar com o suspeito, mas não conseguiram e foi necessário o uso da força.

Após receber o gás de pimenta, os tiros de teaser e a bala de borracha, o homem foi atendido e levado ao hospital. A mulher do suspeito contou que tudo começou enquanto os dois dormiam e ele, do nada, passou a ameaçá-la.

Conforme as autoridades locais, a criança estava com hálito alcóolico, sinalizando que o homem havia feito a criança beber.

O caso é investigado.

Fonte: Igor Guilherme l Estadão MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/10/2024/08:38:17

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...