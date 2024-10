China confirmou que cobrir um deserto com painéis solares altera o ecossistema

(Foto: Reprodução) – Grandes instalações fotovoltaicas em áreas áridas melhoram a qualidade do solo e da vegetação.

A China acaba de descobrir que os desertos podem ser o ambiente ideal para painéis solares. As instalações fotovoltaicas em áreas áridas não apenas geram grandes quantidades de energia limpa, mas também podem melhorar o ecossistema local.

Uma equipe de pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Xi’an descobriu que o desenvolvimento de grandes parques solares em áreas desérticas tem efeitos positivos sobre o microclima, as propriedades do solo e a vegetação.

Para medir os efeitos ecológicos e ambientais da instalação, os cientistas usaram o modelo “Driving-Pressure-State-State-Impact-Response” (DPSIR) recomendado pela Agência Europeia do Meio Ambiente.

Eles avaliaram 57 indicadores e aplicaram o método da entropia para ponderar cada indicador, dando maior peso àqueles com menor variabilidade. A pesquisa se concentra no Parque Fotovoltaico de Gonghe, em Qinghai, uma enorme instalação de 1 GW localizada no árido deserto de Talatan, na província montanhosa de Qinghai.

Contraste gritante

A área dentro do parque solar teve pontuação de 0,4393, classificada como “geral” pelo modelo, enquanto as áreas de transição e fora do parque foram classificadas como “ruins”, com pontuações de 0,2858 e 0,2802, respectivamente.

O desenvolvimento da energia fotovoltaica melhorou o microclima, as propriedades do solo e a diversidade de plantas e microrganismos na área em que os painéis solares projetaram sombra, reduziram a pressão do ar e umidificaram o ambiente.

A instalação mudou a distribuição de energia na superfície do deserto, criando condições mais favoráveis para a vegetação e a vida microbiana. “O desenvolvimento fotovoltaico teve um efeito positivo sobre a ecologia e o meio ambiente das áreas desérticas”, afirmam os pesquisadores em seu estudo publicado na Scientific Reports.

Agora os pesquisadores propõem o monitoramento de longo prazo dos efeitos ecológicos e ambientais das instalações fotovoltaicas para maximizar seus benefícios e minimizar possíveis impactos negativos. Com o aumento da demanda por energia renovável, será fundamental entender como as grandes instalações afetam os ecossistemas locais para identificar os locais adequados para construí-las.

Fonte: Ketlyn Ribeiro l IGN Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/10/2024/08:22:36

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...