Tripulantes saem ilesos após perderem controle de aeronave e não conseguirem frear durante pouso em Roraima

Aeronave saiu da pista — Foto: Reprodução

De acordo com informações da empresa responsável, condições climáticas adversas contribuíram para o incidente.

Um avião monomotor Cessna Caravan sofreu um incidente no Aeródromo de Surucucu, localizado no município de Alto Alegre, em Roraima. A pequena aeronave fazia o transporte de cargas e não conseguiu frear antes do fim da pista durante o pouso na Terra Yanomami. No momento do incidente, o veículo não transportava passageiros.

De acordo com informações da empresa responsável, condições climáticas adversas contribuíram para o incidente. A pista estava molhada no momento da aterrissagem, o que dificultou a frenagem.

O avião também foi atingido por uma rajada de vento “forte e inesperada” que comprometeu o controle total da aeronave. Apesar da imagem impressionante, o piloto e o copiloto, únicos ocupantes da aeronave, saíram ilesos.

A Voare Táxi Aéreo afirmou que a aeronave estava em plenas condições operacionais, com revisões atualizadas e documentação em dia, assim como o piloto, que possuía habilitação e exames médicos válidos.

A empresa informou ainda que está colaborando com as investigações conduzidas pelo SERIPA-7 (Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) e pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) para determinar as causas do incidente e adotar as medidas necessárias.

