Pelo menos 176 pessoas morrem em queda de avião na Coreia do Sul; o que se sabe

O acidente aconteceu pouco depois das 09h no horário local, quando o avião aterrissou no Aeroporto Internacional de Muan -(Foto: Reuters / BBC News Brasil)

Pelo menos 176 pessoas morreram depois que um avião caiu ao aterrissar em um aeroporto na Coreia do Sul. Dois sobreviventes foram retirados dos destroços e levados ao hospital.

O voo Boeing 737-800 – operado pela companhia aérea Jeju Air – tinha 181 passageiros a bordo, incluindo 175 passageiros e seis membros da tripulação, e estava chegando ao aeroporto de Muan vindo de Bangkok, na Tailândia.

As famílias das vítimas estão se reunindo no aeroporto enquanto as autoridades continuam a procurar os destroços.

Imagens on-line parecem mostrar o avião saindo da pista e colidindo com uma parede, antes de explodir em chamas.

Nenhuma causa foi confirmada, mas o serviço de bombeiros diz acreditar que uma colisão com pássaros e o mau tempo podem ser os culpados.

Mais de 1.500 equipes de emergência foram enviadas para o local e uma zona especial de desastre foi imposta pela Agência Nacional de Incêndio, que disse em um comunicado que fará o “melhor para resgatar as pessoas e nos recuperar do acidente até o fim”.

O presidente interino Choi Sang-mok, que se tornou líder do país nesta sexta-feira, instruiu seu governo a usar todos os equipamentos e pessoal disponíveis para resgatar o maior número possível de pessoas do local do acidente da Jeju Air.

“Temos uma situação grave em que ocorreu uma grande perda de vidas depois que um avião saiu da pista no aeroporto de Muan”, disse ele.

Clique no link e assista ao vídeo –https://x.com/i/status/1873323341890929133

Pelo menos 176 pessoas morrem em queda de avião na Coreia do Sul; O acidente aconteceu pouco depois das 09h no horário local, quando o avião aterrissou no Aeroporto Internacional de Muan – o que se sabe; LEIA E ASSISTA MAIS – https://t.co/wGRT1UXfni pic.twitter.com/xUUtof7c4N — Piran Adecio (@PiranAdecio) December 29, 2024

“Expresso minhas mais profundas condolências às muitas vítimas do incidente. Farei tudo o que puder para que os feridos se recuperem rapidamente.”

Faíscas e explosão

Testemunhas que estão falando com a agência de notícias Yonhap, da Coreia do Sul, dizem que viram faíscas e ouviram uma explosão antes do acidente.

Yoo Jae-yong, 41 anos, que estava hospedado próximo ao aeroporto, disse à Yonhap que viu uma faísca na asa direita pouco antes do acidente.

Kim Yong-cheol, de 70 anos, disse à agência que o avião não conseguiu aterrissar inicialmente e deu a volta para tentar novamente.

Kim diz que viu “fumaça preta subindo ao céu” depois de ouvir uma “explosão alta”.

“Vi o avião descendo e achei que estava prestes a aterrissar quando notei um flash de luz”, acrescenta outra testemunha chamada Cho. “Em seguida, houve um estrondo alto seguido de fumaça no ar, e então ouvi uma série de explosões.”

Piloto estava na função desde 2019 e tinha mais de 9 mil horas de voo

Um funcionário sul-coreano do setor de transportes deu detalhes sobre o que aconteceu com o avião quando ele se aproximava do aeroporto.

O avião estava tentando aterrissar, mas o controle de tráfego aéreo emitiu um alerta de colisão com pássaros, forçando o avião a esperar, segundo o funcionário.

Cerca de dois minutos depois, o piloto pediu socorro e o comando de tráfego aéreo deu permissão para que o avião pousasse na direção oposta.

O piloto aceitou – o vídeo mostra que o avião aterrissou sem rodas ou qualquer outro trem de pouso e derrapou na pista antes de colidir com uma parede, causando uma explosão de fogo.

O departamento de transportes observa que o piloto principal estava nessa função desde 2019 e tinha mais de 9.800 horas de experiência de voo.

Pelo menos 176 pessoas morrem em queda de avião na Coreia do Sul; O acidente aconteceu pouco depois das 09h no horário local, quando o avião aterrissou no Aeroporto Internacional de Muan – o que se sabe; LEIA E ASSISTA MAIS – https://t.co/wGRT1UXfni pic.twitter.com/xUUtof7c4N — Piran Adecio (@PiranAdecio) December 29, 2024

Fonte:Terra e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/12/2024/06:34:58

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...