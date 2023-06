Pelo menos 78 imigrantes morrem afogados em naufrágio na Grécia

O naufrágio é considerado um dos mais letais da Europa neste ano. Na manhã desta quarta-feira (14), em Pilos, na costa da Grécia, pelo menos 78 imigrantes morreram afogados após a embarcação onde estavam naufragar. A Guarda Costeira grega disse que o número deve aumentar, pois ainda não se sabe quantas pesssoas estavam a bordo. Indícios apontam que o navio saiu da de Tobruk, na Líbia, com destino à Itália. Conforme a Guarda, nenhum dos resgatados utilizavam equipamentos de segurança. O incidente é considerado um dos mais letais da Europa neste ano.

De acordo com as autoridades, até o meio-dia 104 pessoas foram resgatadas com vida. A Guarda Costeira estima que cerca de 400 a 450 pessoas estavam a bordo. Ou seja, mais de 300 pessoas estão desaparecidas. A Alarm Phone – organização indepentende que auxilia pessoas a atravessarem o Mar Mediterrâneo -, por sua vez, disse acreditar que cerca de 750 pessoas estavam no navio, que mede de 20 a 30 metros de comprimento. Caso confirmada a última estimativa, o número de mortos duplica.

Uma foto aérea mostra barcos transportando migrantes de diferentes nacionalidades entrando em um porto na área de Garabulli após seu resgate no mar pela Guarda Costeira da Líbia, em 25 de abril de 2023. A guarda costeira da Líbia recuperou em 25 de abril os corpos de 11 migrantes, incluindo uma criança após seu barco com destino à Europa afundar na costa do país do norte da África e ajudou os sobreviventes do naufrágio que conseguiram nadar até a costa após o naufrágio.

Pelo menos 55 migrantes morrem em naufrágio na Líbia, diz ONU

Mais de 150 imigrantes se afogam no Mar Mediterrâneo

Em relatórios iniciais, a Organização Internacional para Migração da ONU disse em um tweet que 400 pessoas estavam no barco. Por outro lado, autoridades gregas disseram que está muito cedo para promover especulações. “Tememos que o número de mortos aumente”, disse uma autoridade do ministério de navegação que falou sob condição de anonimato.

O naufrágio é considerado um dos mais letais da Europa neste ano. Em fevereiro, 96 pessoas morreram quando a embarcação de madeira onde estavam colidiu contra grandes rochas na costa da Calábria, na Itália, durante uma tempestade.

Resgate

A princípio, os sobreviventes foram resgatados por um iate registrado nas ilhas Cayman. Posteriormente, seis embarcações da Guarda Costeira, uma fragata da Marinha, um transporte militar e um helicóptero da Aeronáutica foram mobilizados para o resgate. Embarcações particulares também participaram das buscas pelos imigrantes.

Rota de imigração e refúgio

A Grécia, especificamente o Mar Mediterrâneo, é uma das principais rotas utilizada por imigrantes e refugiados de guerras do Oriente Médio, Ásia e África para adentrarem na Europa. Essas pessoas abandonam seus países e partem para outro em busca de melhores condições de vida.

Fonte: Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com, Felipe Saraiva e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/06/2023/15:55:21

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...