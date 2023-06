Perícia do Corpo de Bombeiros conclui que incêndio no Espaço Pérola foi provocado por ação humana, em Santarém – PA

(Foto: Reprodução/TV Tapajós) – Laudo com as conclusões da perícia foi encaminhado à Polícia Civil para adoção de providências. Incêndio de grandes proporções ocorreu na sexta (16), em Santarém.

Já está nas mãos do delegado Lucivelton Ferreira, o laudo da perícia realizada pelo 4º Grupamento de Bombeiros Militar do Pará (4º GBM), no Espaço Pérola do Tapajós, que foi consumido por um incêndio no dia 16 de maio. A perícia concluiu a partir de depoimentos de duas testemunhas, que o incêndio foi provocado por ação humana.

Diante da conclusão da perícia, o inquérito instaurado pela Polícia Civil segue com as investigações para identificar as pessoas que deram início ao incêndio, e saber as motivações.

De acordo com o relatório da perícia, um homem e uma mulher ouvidos na condição de testemunhas em termo de declaração durante as investigações, afirmam que dois homens que se encontravam ao lado do local do galpão do Espaço Pérola, entre 1ª e a 5ª colunas de sustentação, atearam fogo em uma pilha de pneus.

“(…) devido ao estado de destruição dos vestígios, não restam dúvidas de que a causa provável foi fator resultante de uma ação pessoal direta”, diz o laudo pericial assinado pelo Capitão QOBM Jerônimo Monteiro da Silva.

A perícia descartou que o incêndio tenha sido provocado por combustão espontânea, reação por oxidação, processos eletrodinâmicos e eletroestáticos, aumento de temperatura e eventos meteorológicos.

Fonte: G1 Santarém e Região/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/06/2023/14:33:41

