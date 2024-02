Estudantes de Altamira embarcam em intercâmbio cultural e aprimoram o inglês em Londres

Uma turma de estudantes de Altamira, no sudoeste do Pará, teve a oportunidade de explorar Londres, na Inglaterra, durante um intercâmbio. O grupo já tinha familiaridade com a língua inglesa, e embarcou nessa jornada para aprimorar as habilidades no idioma e vivenciar de perto a cultura de um outro país. Uma delas foi a Ana Luiza, de 17 anos. A estudante nunca havia saído do Brasil antes e teve a primeira experiência internacional ao se hospedar na casa de londrinos.

“Conseguir essa oportunidade foi uma coisa maravilhosa na minha vida, essa viagem está sendo uma experiência incrível, me adaptei a Londres, é uma cidade super movimentada, mas quando você pega o ritmo não tem jeito, você se apaixona.”, afirma Ana Luíza Teles.

Já Marcos Vinícius, tinha experiência no exterior, mas estava pela primeira vez na capital inglesa. Ambos estudantes aprenderam inglês desde cedo em uma escola de idiomas em Altamira, que oferece uma abordagem eficaz para o aprendizado da língua.

“Nos primeiros dias você pode ter um pouco de dificuldade, não entender muito bem o que eles estão falando, mas com o tempo que você passa aqui acaba entendendo tudo direito. Eu vim aqui sozinho sem a minha família, e com isso eu tive que ter a experiência de administrar o dinheiro que eu estava levando, de pegar sozinho os transportes públicos.”, conta o estudante Marcos Vinícius.

Segundo dados de uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio, cerca de 75% dos estudantes brasileiros têm vontade de estudar e viajar para outro país. Destes, 28,6% planejam viajar ainda no primeiro semestre de 2024. Nesta turma que saiu de Altamira, 19 alunos visitaram e estudaram em Londres.

A instituição não apenas foca nas habilidades linguísticas, mas também incentiva novas descobertas culturais, preparando os alunos para situações do mundo real. A escola de idiomas em Altamira tem uma tradição de promover intercâmbios a cada dois anos, levando os estudantes a outros países. Outras turmas haviam visitado o Canadá, e a experiência proporcionou uma compreensão mais profunda da língua e da cultura.

“Esses alunos têm inúmeras possibilidades de interagir com falantes daqui. Ele pega metrô para ir ao centro de Londres, pega ônibus para ir para a escola, ele fala o tempo todo inglês na escola, além de visitar pontos turísticos e históricos. Para você ter uma ideia, na semana passada visitamos o Castelo de Edimburgo, então tem toda uma história envolvida e com um guia acompanhando para explicar tudo isso.”, explica o diretor João Costa Júnior.

O intercâmbio, além de aprimorar as habilidades no inglês dos estudantes, capacitou, para eles se tornarem cidadãos do mundo, fazendo conexão com diferentes culturas e desenvolvendo uma compreensão global. A turma de Altamira retornou ao Brasil não só com uma bagagem cheia de lembranças, mas também com uma perspectiva mais ampla do mundo e confiança no uso do inglês em diversas situações.

“Todos eles estavam bem ansiosos para vir, Graças a Deus, a satisfação deles é muito grande, a nossa também com o aprendizado deles, hoje foi a entrega dos certificados, foi um dia de muita alegria. A gente tá muito feliz com o resultado e os pais bastante orgulhosos. Quando o sonho é realizado através de outras pessoas, parece que é mais gostoso.”, finaliza João Costa.

Fonte: Confirma Notícia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/02/2024/12:41:43

