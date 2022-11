Polícia Civil prende casal acusado de torturar a filha de 4 meses

(Foto:Reprodução) – Um casal acusado de torturar a própria filha de 4 meses foi preso por policiais civis da 60ª DP (Campos Elíseos) na noite desta terça-feira.

As investigações tiveram início no dia 9 de junho, quando uma equipe de uma unidade de saúde de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, informou a polícia que a criança tinha dado entrada apresentando lesões compatíveis com maus-tratos e tortura.

De acordo com os médicos que realizaram o atendimento, a bebê foi diagnosticada com lesões graves — como fraturas na costela, braço e perna — além de estar desnutrida e abaixo do peso. A criança foi levada à unidade pelo próprio pai.

As investigações apontaram negligência e a participação dos pais. O casa foi indiciado por tortura e foi cumprido um mandado de prisão preventiva. A criança foi encaminhada ao Conselho Tutelar. (Com informações do Extra).

