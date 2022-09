Pescador Brasileiro é resgatado vivo em freezer após 11 dias no mar no Suriname

Pescador foi encontrado no Suriname – Foto: Reprodução

Debilitado, Romualdo acabou ficando detido por 16 dias em Paramaribo, capital do país vizinho, por estar sem documentação.

Um pescador brasileiro, do Amapá, foi localizado e resgatado na costa do Suriname após 11 dias à deriva, flutuando dentro de um freezer. Romualdo Macedo de Rodrigues, de 44 anos, estava a 450 km de onde havia partido.

De acordo com informações do jornal O Globo, Romualdo havia deixado Oiapoque, no Amapá, em direção à Ilha dos Macacos, na Guiana Francesa. A embarcação em que estava, porém, foi tomada pela água e afundou.

Por sorte, o pescador conseguiu alcançar um freezer que estava no barco, entrou nele e evitou o afogamento, permanecendo à deriva, sobre a água.

Foram 11 dias em alto mar, até que a maré o levasse para águas pertencentes ao Suriname, onde uma embarcação o localizou e resgatou.

Romualdo foi levado para a orla bastante desidratado e desorientado, com roupas rasgadas e quadro de insolação.

Preso por mais 16 dias

O caso aconteceu no último dia 11, mas o Suriname manteve o rapaz preso em seu território por 16 dias, por considerá-lo um imigrante ilegal.

Recuperado e libertado, Romualdo só retornou ao Brasil nos últimos dias, por meio de um voo que o levou para Belém, no Pará.

Assista o video do resgate

