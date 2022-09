Veja as imagens do momento em que pescador brasileiro é resgatado após 11 dias em alto-mar

(Foto:Reprodução) – Porém, a saga de Romualdo não terminava ali. Encaminhado às autoridades do Suriname, ele foi detido como um imigrante ilegal

Romualdo Rodrigues Macedo boiava em uma geladeira quando foi resgatado no Suriname. Já dentro de um barco, ele conta àqueles que o resgataram que mora no Brasil, demonstra muito cansaço e fala sobre alguns dos perigos, como os tubarões. Porém, a saga de Romualdo não terminava ali. Encaminhado às autoridades do Suriname, ele foi detido como um imigrante ilegal. Roberto Cabrini foi até o país para mostrar a situação do náufrago brasileiro.(Com informações do Câmera Record).

VEJA AO VÍDEO:

Jornal Folha do Progresso em 01/09/2022/

