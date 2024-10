Pescadores fisgam bagre ‘monstro’: 2,7 metros e 120 quilos — Foto: Reprodução

Luta para vencer o peixe gigantesco em represa na Bulgária durou duas horas e envolveu três homens.

Três pescadores pegaram um bagre gigante na represa de Dyakovo, perto de Dupnitsa (Bulgária) na semana passada. O peixe pode ser avaliado por especialistas do Guinness Book, relata a bTV, que diz acreditam numa recorde obtido pelo grupo: 120 kg e tem 2,70 metros de comprimento.

Os homens que pegaram o peixe — Mario Hristov, Mario Spasov e Mario Danailov — dizem que a luta com o peixe foi longa e difícil, e durou cerca de duas horas.

“Nossas mãos estavam tremendo e estávamos ficando cansados. Tínhamos que nos revezar a cada 20,30 minutos até conseguirmos cansá-lo e puxá-lo para dentro do barco”, disse um deles.

“Queríamos jogar o animal de volta na água, mas havia tanta euforia, tantas fotos. Ele ficou traumatizado e não conseguimos salvá-lo”, completou o pescador.

O trio esperou que uma equipe da bTV fosse ao local para provar que o bagre fisgado “não era história de pescador”.

Hristov também disse que os bagres são conhecidos por atacar humanos e arrastá-los para as profundezas.

“Às vezes, eles podem se tornar realmente agressivos. Eles são tão fortes que podem arrastá-lo para baixo d’água. Ouvi falar de um bagre que afogou uma pessoa no Rio Danúbio”, completou o pescador.

“Eles têm vários dentes que podem perfurar a pele e causar infecção. Se eles conseguirem cravar suas presas em algo, eles vão segurar firme e arrastar para baixo. Suas caudas também são muito poderosas e perigosas”, finalizou o búlgaro.

Fonte: Portal EXTRA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/10/2024/07:25:27

